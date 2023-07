Tarefas que non se esquecen

Quen tivo, retivo. "Non se perde", confirma Cesáreo González ao tempo que manexa con destreza o fouciño na sega da asociación de Amigos da Feira de Castro de Rei. Catro anos despois da última, recuperan unha das súas citas máis emblemáticas, a Festa da Malla, conmemorando a súa vixésima edición.

"Xa a botabamos de menos, é unha cousa bonita e unha actividade máis que se fai", engade Cesáreo, tamén encargado de afiar ou de erguer o palleiro cando toque. Por un momento, para de segar a man volta, a técnica escollida polos presentes, e fai unha demostración a lance, pola que tamén amosan predilección outros dos segadores veteranos.

Sega de Amigos da Feira de Castro de Rei. C. PÉREZ

Preto de 30 persoas voluntarias acudiron á chamada de Amigos da Feira para o primeiro dos tres eventos que compoñen a festa: segar as "tres fanegas" de centeo sementadas en decembro nunha finca municipal, a do antigo campo de fútbol de Castro de Rei.

Recorda o presidente da entidade, Héctor Anllo, que non deixaban de pedirlles que recuperasen a Festa da Malla. O ano pasado non puido ser, precisamente pola previsión coa que hai que traballar. Este si, e hai calidade e cantidade no cereal, cuxa recollida se adiantou polo medrado que estaba.

E como fixo dende os inicios, aí estivo Cesáreo. Igual que Anuncia Novo, que ía atando mollos ao seu carón. "Empecei cando era pequeneira, foi do primeiro que me ensinaron e gustábame moito", conta. E se a tarefa xa lle prestaba cando era unha obriga, como non botar unha man entre veciños?: "Veño moi contenta, trátannos ben e mentres que poidamos —o seu home, Suso, tamén axuda o día da malla—, é unha forma de colaborar", asegura, incidindo tamén en que estes encontros supoñen unha oportudidade para reencontranse con "xente que non ves en todo o ano".

A maioría son vellos coñecidos, pero tamén hai relevo xeracional. A última vez que se segaba, en 2019, Álvaro Pin, coñecido en redes coma O Florencio de Barreiros, pouco máis era ca un neno. Este verán, con 16 anos e un grande interese polos traballos de sempre, non quixo faltar. "Boteino na casa e quero aprender a segalo", explica nun exitoso primeiro contacto co fouciño un mozo con gran querencia polos labores de sempre. "É entretido e é moi boa xente", di un veciño de Lugo que sente gran querenza polos lugares de orixe de seus pais, Castroverde e Bazar.

Non estará na meda —o 13 de agosto, ás 11.00, no campo da feira de Castro de Rei—, pero si na malla, o 20. Ese día comezarase ás 10.00, usando as máquinas antigas da entidade. Co gran separado da palla e o palleiro feito, haberá un xantar popular ás 14.00 horas, a base de cachola, empanada, chourizo, sardiñas, queixo, marmelo, pan e viño. O custo é de 18 euros e os tíckets pódense retirar na Maduca, en Germán Naval e no Claudio Grueira.