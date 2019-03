O restaurante La Casilla gaña o VII Que Bo Estás Guitiriz!

O sétimo concurso de tapas Que Bo Estás Guitiriz!, no que participaron do 7 ao 17 deste mes de marzo un total de 14 locais de hostalaría, xa ten gañadores. A proposta Vieira en sopa de mar do restaurante La Casilla conseguiu a mellor valoración por parte do público, situándose no máis alto dun podio que completaron o bar Recreo de Parga con Variante xa!!! e Casa Guinea dos Vilares con Se non hai lomo... de todo como.

A asociación de hosteiros De Bares, que organiza o concurso coa colaboración do Concello, Fotografía Kantero, Automóviles Losada, Estrella Galicia e Coto Mayor, preciso que nos once días que durou o certame os locais participantes, espallados polo casco urbano guitiricense, Parga e Os Vilares, prepararon ao redor de 18.000 tapas.

Como todos os anos, a convocatoria ten unha vertente solidaria, ao doarse cinco céntimos de cada tapa servida, ademais de doazóns que poidan facer os clientes a maiores, a unha causa benéfica. Nesta ocasión, De Bares dediciu apoiar aos equipos de fútbol local, polo que o 25% dos 960 euros recadados irán a parar as arcas do Parga de veteranos e os resto será para axudar á SD Guitiriz, que conta con tres equipos.