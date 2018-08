Tania Fernández Lombao: "A radio ten que adaptarse ás novas fórmulas de consumo"

Como recibiu a noticia de ser a pregoeira das festas da súa vila?

Con sorpresa e ilusión por poder achegar a visión da vila dende a óptica dunha xeración que xeralmente non protagoniza os pregóns.

Agradoulle que pensaran en vostede?

Foi unha honra para min ser elixida a primeira muller pregoeira das festas de Castro.

Xa ten pensado en que centrará o seu discurso?

Será emotivo, é o único que podo adiantar.

Que lle evocan estas festas? Cal é o recordo que se lle vén á cabeza se pensa neses días?

A xuntanza das miñas amizades de toda a vida. É a cita ineludible, á que non fallamos, e na que se producen decenas de aventuras.

Ás veces custa ser profeta na terra de cada un, pero vese que a vostede lle teñen cariño. Cre que influiu a súa implicación na vida cultural, social e deportiva da vila?

Seguramente influiu pasar a infancia nun negocio polo que cada día pasan centos de veciñas e veciños. A iso únese que sempre intentei apoiar a vida cultural, social e deportiva da vila de forma activa.

O que asumiu o pasado ano foi un reto importante a nivel profesional. Como xurdiu a oportunidade de facerse cargo da xefatura de programas da Radio Galega na reestruturación da CRTVG?

Xurdiu a partir da miña experiencia profesional en Radio Lugo-Cadena Ser e os meus traballos de investigacións sobre radiotelevisións públicas de Europa na Universidade de Santiago de Compostela.

A súa tese de doutoramento, que recibiu a calificación de sobresaínte cum laude, versaba precisamente sobre a implementación da responsabilidade social nas corporacións de radio televisión públicas.

Si, esta tese permitiume investigar durante catro anos e deume unha visión profunda dos medios de comunicación públicos.

Conseguiu traballar nese sentido dende a súa posición de responsabilidade?

Sempre intento aplicar a responsabilidade social tanto no ámbito profesional como no persoal.

Cal é o labor que desenvolve?

Son a xefa de Programas da Radio Galega, é dicir, de dous terzos da programación. Xestiono toda a loxística deses programas, dende a formación dos equipos ao deseño dos formatos. Tamén dirixo Radio Galega Música, Son Galicia Radio e a canle dixital de música infantil en galego Radio Picariña.

Cal cre que son as principais fortalezas da Radio Galega?

A proximidade e o localismo, é a referencia no ámbito xeográfico de Galicia, sobre todo cando suceden feitos excepcionais.

E as eivas ás que debe facer fronte?

Adaptarse ás novas fórmulas de consumo e á fragmentación das audiencias. Neste senso enfróntase a un apaixoante reto de captación de público novo, menor de 40 anos.

Que opinión ten sobre a radio por internet? É máis presente que futuro?

É presente. O 5% do consumo de radio en Europa é vía podcast. Non se trata aínda dunha porcentaxe moi elevada, pero marca unha tendencia e, ademais, responde a crecementos exponenciais. O usuario xa é activo, quere escoitar cando e onde quere o que obrigará a mellorar as ferramentas para a oferta e afondará na especialización de contidos. Nese senso, a Radio Galega goza dunha fortaleza, a súa especialización, o que a diferenza das demais, é o territorio.

Cal é a súa percepción sobre o estado de saúde da radio?

Foi o soporte que menos sufriu a crise de medios da última década, o que non significa que se salvara dela. Debe adaptarse ás novas formas de consumo, como os altavoces intelixentes, e combinar a oferta por FM con internet, camiñar cara á radio híbrida.

Filla dos propietarios do emblemático quiosco de Castro sempre estivo rodeada de xornais e revistas. Influiu na súa elección profesional?

Desde logo. Os xornais e as revistas foron o meu caderno de aprendizaxe de lectura. Sempre quixen ser xornalista, dende moi pequena.

O deporte tamén é importante na súa vida. Continúa facendo ducias de quilómetros para adestrar e xogar co CB do Lea?

Si, e lonxe de cansar, eses centos de quilómetros danme vida. O club baloncesto do Lea, ademais de ser do mellorciño do concello de Castro de Rei, é a miña vía de desconexión.

Cando ten un oco libre, en que aproveita o tempo? Cales son as súas outras afeccións?

Ler e viaxar.

Un libro.

Memorias dun neno labrego.

Un grupo de música.

Depende do momento. Nun día podo viaxar dende Vetusta Morla a Xabier Díaz, pasando por Coldplay ou Caxade.

Un festival.

Calquera no que estea rodeada das miñas amizades. O último foi O Son do Camiño.

Un recuncho do seu concello.

O quiosco e a carballeira que o envolve.

Un soño por cumprir.

O do CB do Lea: #temosunsoño.