Tania Fernández Lombao: "Quero enxalzar o poder colectivo de Muimenta"

Como recibiu este nomeamento?

É unha honra que os meus veciños de Muimenta pensasen en min para ser a pregoeira desta festa porque eu sempre tiven moita relación con Muimenta. De feito, moitas das miñas grandes amizades son de alí, así que é moi emocionante que confiasen en min para dar o pregón este ano, porque ademais esta é unha festa de raíz, divertida e colectiva. Vai moito máis alá dunha festa gastronómica ao uso.

Esperábao, ou pillouna de sorpresa?

A verdade é que xa mo comentaran nalgunha ocasión, pero creo que este era o meu ano, porque todo se deu ben para que puidese comprometerme a facelo. Vou con moitas ganas, igual que fun sempre, porque é unha festa moi bonita á que acudín moitas veces ao longo da miña vida. Paréceme superrecomendable dende o punto de vista gastronómico, e tamén é un evento social marabilloso porque hai actividades de todo tipo.

Cal diría que é a súa vinculación con esta festividade?

Fun moitos anos, xa dende a infancia, e continuei logo na adolescencia, en parte 'empuxada', no mellor dos sentidos, por esas amizades de alí, e é que, como todos sabemos, Muimenta é unha vila moi asociativa e con moita actividade cultural. En Muimenta contan con eventos dun gran calado, tanto entre os propios veciños como entre os visitantes que escollen a localidade pola súa grande oferta cultural. Eu síntome moi unida a eles por todo iso.

E meténdonos xa en materia. Gústanlle as filloas?

Encántanme. Recoñezo que non son filloeira como tal, porque non as fago eu, pero son unha gran degustadora. Veremos a ver se este ano me atrevo e probo a facer algunha, deixo aí a incógnita. Pero debo recoñecer que non son unha gran cociñeira, as cousas como son.

En canto ao pregón, que ten pensado para ese día?

Estou traballando nel dende hai xa un tempo. O que podo adiantar é que será un discurso co que vou intentar enxalzar a forza do asociacionismo e o traballo colectivo que caracteriza a Muimenta. A localidade xogará un papel moi especial no meu pregón, e espero que sexa un alegato que enxalce o seu poder de colectividade.

Con que sensación lle gustaría que se fose o público logo de escoitar o seu discurso?

Quero que a xente se dea conta de que, cando unha vila se une para organizar cousas e promover proxectos, pode dar lugar a iniciativas que ao final se terminen convertendo en referentes para as súas comarcas, como é o caso da Festa da Filloa. Quero facer unha chamada a esa colaboración e que todo o mundo desfrute.

E, á xente que non foi nunca, que lle diría para que se anime a acudir este ano?

Que xa está tardando. Todo o mundo debería animarse a participar nesta edición porque haberá actividades para todos os públicos e será unha ocasión idónea de coñecer un pouco máis de preto a zona e as súas xentes, ademais da súa oferta gastronómica.