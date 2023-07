Talento chairego que viaxa ata Celanova

Por iniciativa propia, influencias familiares ou a simple curiosidade de experimentar algo novo. As razóns polas que un empeza a vincular o seu tempo libre e a súa vida coa música son tan variadas como os instrumentos que conforman unha banda como a de Vilalba, da que forman parte Violeta Novo, Uxía García e Sara Puentes. Tres mozas chairegas que viviron durante a última semana de xuño unha experiencia única: o VI Encontro da Banda Sinfónica Xuvenil Galega, celebrado en Celanova.

Xunto a elas tamén desfrutaron da vivencia Lara Meizoso e Sarai Carro, integrantes da Banda Recreativa e Cultural Vila das Pontes. Unha suma de cinco rapazas de entre 13 e 16 anos que comparten unha paixón: a música. E foi precisamente en torno ao que xirou a convivencia musical impulsada pola Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGMP) que tivo lugar nas ourensás Terras de Celanova.

Durante os cinco días que durou a súa estancia dedicaron o tempo a mellorar os seus estudos musicais nunha contorna única como é o mosteiro de San Salvador de Celanova. Pero tamén houbo tempo para coñecer novas amizades. "Lo pasamos muy bien porque todo el mundo era muy agradable, nos sentimos en un ambiente muy acogedor", relata Violeta Novo, que viaxou dende Vilalba acompañada do seu clarinete. Sen esquecer os leceres para compartir con rapaces e rapazas de toda Galicia, que foron previamente seleccionados para poder ser participantes deste encontro.

Sarai Carro e Lara Meizoso, das Pontes, tamén participaron no encontro de Celanova. EP

O caso de Sarai Carro, oboísta das Pontes, foi diferente. A oportunidade chegou a ela cando coñeceu a noticia de que a Federación Galega de Bandas andaba na procura dunha oboísta para substituír a que formaba parte da convivencia musical e sufrira unha enfermidade, o que a levou a chamar para interesarse e acabar seleccionada para unirse ao encontro na metade da semana.

Para min foi unha experiencia única porque coñecín moita xente e me levo moitos amigos.

Aínda chegando por casualidade, Sarai valora esta experiencia. "Musicalmente aprendí mucho y lo pasé muy bien con todos los compañeros, todos eran muy majos", asegura. Unha opinión que comparten as catro compañeiras que tamén participaron na sexta edición do Encontro da Banda Sinfónica Xuvenil Galega.

"Para min foi unha experiencia única porque coñecín moita xente e me levo moitos amigos, tamén aprendín moito e teño moi bos recordos desta semana", comenta Uxía García, clarinetista que xa en agosto do ano 2018 participara nunha actividade similar nas Pontes e que "era un encontro da banda infantil que agora xa non se celebra, así que tiven que agardar ata poder acceder á xuvenil e ser seleccionada".

O mesmo lle acontece a Sara Puentes, frautista vilalbesa que o pasado verán se desprazou ata Ribadavia e este non dubidou en sumarse á experiencia que lle agardaba en Celanova. Pero se ten que escoller, Sara quédase coa convivencia deste pasado mes, na que conta que hizo "más amigos y el ambiente era muy familiar".

As tres músicas vilalbesas fronte ao auditorio de Vilalba antes dun ensaio. NOEMI FERNÁNDEZ

Nesa atmosfera "acolledora", como definen as súas protagonistas, estaba presente un obxectivo final: o IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís. Foi en preparar dita actuación no que dedicaron seis horas diarias de ensaios durante toda a semana, tres horas todos xuntos e tres horas divididos por instrumentos. Ata que chegou o venres e puideron demostrar todo o aprendido no concerto que ofreceron na mesma vila na que estaban vivindo a experiencia, en Celanova.

Sería o precedente á súa visita a Santiago de Compostela, onde o sábado 1 de xullo puideron gozar do cume da experiencia. No festival celebrado na Cidade da Cultura do monte Gaiás compartiron escenario con formacións procedentes de toda a xeografía galega: Lalín, Ponteareas, Vilaboa, Barro, Meaño, Salvaterra, Narón,... que encheron de música a xornada e congregaron na capital de Galicia máis de 600 mozos e mozas.

Pero o seu papel foi especial, pois como integrantes da Banda Sinfónica Xuvenil Galega pecharon o encontro ao son de Otonifonias, Puente Areas, Mitos Galegos, Xoaniña e Tribute Overture. Para logo proceder á recollida dos seus diplomas.

Compartiron escenario con músicos dos que poden aprender e fixarse de cara ao futuro

Entre os seus compañeiros de escenario atopábase tamén unha formación coñecida para elas: a Minibanda de Vilalba, dirixida por Daniel Veiga, que deu a última nota da mañá e coa que tamén participou Violeta Novo, co obxectivo de "ayudar a los más pequeños".

A formación vilalbesa, que vén de cumprir o seu primeiro ano de vida, desprazouse ata Santiago para ofrecer un concerto de tres pezas ao son de frautas, clarinetes, trompetas, trombóns, saxofóns, bombardinos, baixo eléctrico e percusión.

Pero a experiencia foi máis aló do concerto e os 28 nenos e nenas que o protagonizaron tiveron a oportunidade de amosar o seu talento nun ambiente diferente ao habitual. Xunto a eles atopábanse bandas procedentes de lugares con moita tradición musical e músicos profesionais "dos que poden aprender e fixarse de cara ao futuro", explica Daniel Veiga, director da formación.

Para o propio Daniel "foi unha xornada moi potente por moitos motivos, o primeiro deles a posibilidade de facer unha viaxe así e desfrutar dun día enteiro de convivencia" no que os máis pequenos estiveron acompañados daqueles integrantes da banda que non podían participar ao tratarse dun festival infantil.

A Minibanda de Vilalba recolleu o seu diploma no Festival de Bandas. ROCÍO CIBES

O propio Daniel dirixe tamén ás vilalbesas Uxía, Sara e Violeta, e quizais teña algo que ver na paixón que amosan estas tres rapazas polo mundo das melodías. Un pasatempo no que atopan a desconexión da rutina e unha vía para relaxarse.

La música significa un poco todo, quiero dedicarme a ello en el futuro

"Cuando estoy cansada, por ejemplo, toco el clarinete y me relajo. También escuchar música me ayuda a estar más tranquila", di Violeta.

E coa vista no futuro, hai quen tamén ve na música unha oportunidade. "La música significa un poco todo, quiero dedicarme a ello en el futuro", confesa Sara Puentes. Unha posibilidade que da mesma forma contempla Sarai Carro, a quen lle gustaría "estudiar el grado superior de Música y llegar a ser profesora en un instituto", e tamén Lara Meizoso, para quen non é a primeira opción pero si unha posibilidade que non desbota: "Es un hobby pero también una pasión y quizás en un futuro, una carrera".

Un futuro non moi afastado no que cada quen poderá decidir o camiño a seguir, pero no que seguramente a música siga presente e os seus éxitos tamén.

Porque elas gozan da música e esta delas, como explica Uxía García: "É un privilexio poder entendela e, ao mesmo tempo, tocala para facer que a xente, e eu mesma, desfrute dela".