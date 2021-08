'Tal como eramos': Décima porta á memoria común

A pandemia demorou a agardada mostra bienal de fotografías antigas Tal como Eramos, un clásico das festas de San Ramón e Santa María de Vilalba que tiña que terse organizado en 2020, mais non puido ser.

O Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), promotor desta exposición que abre unha porta en imaxes á historia recente de todos os chairegos, grazas ás achegas feitas por moita xente —o arquivo supera as 16.000 imaxes—, tivo que agardar un ano para poder amosar publicamente a selección de 210 fotografías realizada para o simbólico décimo aniversario dunha iniciativa que leva o sobrenome de Fotos para o Recordo. Aínda que houbo un adianto, xa que por primeira vez as imaxes se recolleron no Caderno de Estudos Chairegos, que se publica a finais de ano, tamén bienalmente, antes de ser expostas.

A nova mostra mantén o espírito das anteriores, cunha escolma fotográfica de temática variada, repartida nun total de 35 paneis nos que se poden atopar imaxes escolares ou de celebracións, grupos de música, tradicións, costumes, distintos traballos ou paisaxes, maioritariamente do municipio vilalbés, pero tamén doutros puntos da comarca.

A inauguración da mostra está fixada para este venres 27, ás oito da tarde, no auditorio municipal de Vilalba, onde as máis de 200 fotografías permanecerán expostas ata o 30 de setembro, podéndose visitar de luns a venres en horario de tarde, de 16.00 a 22.00 horas. Ese mesmo día, tamén no auditorio municipal pero un par de horas antes, ás seis da tarde, o Iescha presentará outra mostra, a itinerante Aquela nena de Sarria, centrada na escritora Xela Arias, á que se lle dedicou o Día das Letras Galegas neste ano 2021.

A exposición, promovida polo colectivo Egeria, consta dunha ducia de paneis nos que se recollen os primeiros anos da poeta, recuperando fotografías familiares, a súa educación ou os seus primeiros traballos, así como unha escolma de compañeiras na escrita ou reflexións feitas sobre Xela por outras persoas. Aquela nena de Sarria poderase visitar tamén de luns a vernes en horario de tarde, ata o vindeiro 16 de setembro.

E como non hai dúas sen tres, tamén nesta tarde de venres, pero na casa da cultura e ás 19.00 horas, o Iescha presenta a terceira das exposicións que promove durante as festas patronais de Vilalba, todas elas coa colaboración do Concello. Neste caso trátase da colección Sentires, de Eva C. García, composta por máis dunha vintena de retratos de familiares, de veciños ou de persoas famosas, así coma debuxos de animais ou reproducións de imaxes icónicas.

A exposición, que xa se puido ver no Madia Leva de Baamonde, localidade na que está afincada a artista, poderase visitar ata o 17 de setembro no horario de apertura da casa da cultura.