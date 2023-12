Taberna do Sabelo: ilusión da nenez que se volve real

Localización

A casa atópase nun dos puntos máis altos da parroquia de Álvare, no lugar do Cotarelo. As coordenadas son 43°16’56.6”N 7°17’51.8”W

Taller

María imparte clases na súa casa dous días á semana en horario de mañá, en grupos pequenos. Neste momento ás sesións dos xoves asisten oito persoas e as dos venres, catro. Comezou na pandemia e decidiu mantelas ante a boa resposta da xente á proposta.

Clases

Manualidades, restauración, cestería, tapicería e bordado son os obradoiros que imparte María alí onde a chaman, xeralmente na provincia de Lugo, aínda que tamén acode a puntos da Coruña ou de Asturias. En San Tirso de Abres, por exemplo, leva doce anos dando clases.

Cando era unha nena, María Folgueira acudía con regularidade á casa de Adolfo e de Fe: "Víñalles traer un litro de leite todos os días, cando xa estaban xubilados, e sempre lles tiven moito cariño", conta da que durante anos foi a Taberna do Sabelo, un lugar "que sempre me gustou" e que hai pouco máis dunha década acabou por convertelo no seu fogar. Seu irmán e ela compraron a propiedade, que herdou un sobriño da parella. El quedou coas terras, moi útiles para a explotación gandeira familiar, e ela coa que sempre foi a vivenda dos seus soños.

María, nas escaleiras que daban ao andar superior da antiga taberna. C.PÉREZ

"Sempre me gustou moito o sitio e sempre tiven a idea de comprala, para ter casa propia e ter o meu taller", di María, que amañou pouco a pouco a vivenda, convertendo as antigas cortes en taller, conservando as pequenas ventás orixinais ou o pesebre.

María xa non recorda funcionando a taberna, que se localizaba nunha construción a carón da casa, pero si garda moitos recordos dela, algúns propios, coma os restos que se conservaban cando lle compraron a propiedade a Pedro, sobriño de Adolfo e de Fe, e outros transmitidos oralmente, coma que seu avó ía á taberna con regularidade, igual que moitos outros veciños tanto de Álvare coma doutras parroquias da Pastoriza e de Riotorto, ou que nela non só se compraba viño, senón que tamén se facía.

O taller de María Folgueira. C.PÉREZ

Unha vez que ese lugar que vía dende a súa casa natal foi seu, María montou nel o seu primeiro taller de manualidades, e fíxoo precisamente no inmoble da antiga Taberna do Sabelo, un negocio familiar que antes de ser de Adolfo e de Fe xa o rexentaran os pais e un irmán del. E aínda que agora o trasladou á propia casa, co tempo é alí onde lle gustaría ter definitivamente o seu obradoiro, nun espazo moito máis amplo e con máis capacidade.

María está contenta con esa vida medio nómada na que leva todo o que precisa para as clases, case coma se dun taller itinerante se tratase, nunha furgoneta na que percorre centos de quilómetros cada semana —gasta uns tres depósitos de gasóleo—, mais co tempo confía en que ese recuncho que sempre lle encantou sexa tanto o epicentro da súa vida coma do seu traballo. E é que ela sempre o tivo claro: "O meu sitio era este".