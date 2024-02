Sustraen material valorado en 5.000 euros de una empresa del polígono pontés de Os Airíos

La empresa pontesa Ferros Marcos, que se dedica a la venta de materiales para la construcción en general y está especializada en la ferralla, fue objeto de un robo esta semana, donde los amigos de lo ajeno se llevaron material valorado en unos 5.000 euros de sus instalaciones, ubicadas en el polígono de Os Airíos de As Pontes.

Estas son las cifras que baraja inicialmente su propietario, quien explicó que la sustracción se produjo hace unos días y por la noche. "Estes días non traballamos, pero cremos que puido ser a noite do luns para o martes", indicó, precisando que los ladrones debieron acceder al interior del recinto saltando el muro, para después abrir la puerta de la parcela y sacar todo el material.

Entre los objetos robados se incluyen un grupo de corriente, varios andamios o una máquina de soldar, entre otras cosas. "Tamén desmontaron os focos dunha furgoneta que tiñamos alí e levaron todo o que había nos camións, cadeas, gasóleo...", enumera el propietario.

"É a primeira vez que nos rouban, só colleron cousas dos almacéns que temos ao redor da nave principal, nela non entraron porque debían saber que tiña alarma", dice el empresario sobre unos hechos que puso en conocimiento de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de Fene, que tomaron fotografías y muestras. "A denuncia dixéronme que a puxera no cuartel das Pontes, pero xa fun dúas ou tres veces e non había ninguén", critica el propietario de Ferros Marcos, que considera "case imposible" poder recuperar el material sustraído.

Pese a ello, interpondrá la correspondiente denuncia "para que quede constancia", mientras exige que se mejore la seguridad "e a vixilancia no polígono" para evitar que sucesos como estos se vuelvan a repetir.

Vivienda. Otro vecino de As Pontes alertó a la Guardia Civil también esta semana tras detectar un intento de robo en su vivienda en la madrugada del martes al miércoles. "Era la 1.30, escuchamos la manilla, andar en la puerta, y las perras saltaron de la cama y fueron corriendo hacia allí. Cuando me asomé ya no vi nada, pero el susto no te lo quita nadie", dice el afectado, vecino de O Chamoselo, que explica que los vecinos aseguran que oyeron bajar a alguien. "La Policía Local no trabajaba y del 112 enviaron una patrulla de la Guardia Civil de Neda. Vinieron rápido y nos trataron muy bien, pero se te hace eterno", dice.