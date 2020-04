"Supón unha perda económica moi grande que non haxa Moexmu nin Festa da Filloa"

Loli Darriba, de Autocares Darriba, empresa familiar na que leva máis de 15 anos traballando, vén de asumir a presidencia da Asociación de Empresarios de Muimenta, un "equipo" en cuxa xunta directiva a acompañan como vicepresidenta Ana Iglesias (Desexos), como secretaria Pilar Morán (discoteca Hermo), como tesoureira Carmen López (salón de peiteado) e, como vogais, Nancy Maseda (fisioterapia) e Orencio Fontela (panadería Hermo), a quen sucede no cargo e ve coma un "referente". A entidade, fundada en 2009, suma 51 socios de todos os sectores, aínda que cunha destacada presencia gandeira.

Que obxectivos ten a asociación?

Somos un grupo que, pola falta de novas empresas, temos un obxectivo claro polo que levamos moitos anos traballando: facer cousas polo pobo e facilitarlle as cousas aos profesionais, empresas e autónomos. Compartimos un problema común, a falta de xente no rural, o que conleva a falta de clientes, malia que Muimenta sexa unha zona moi céntrica. Queremos reavivar o comercio local e gustarianos que nos propoñan ideas e nos transmitan as súas necesidades. Por exemplo, o Mercado de Nadal, que se fai case dende os inicios da asociación, ten unha gran resposta por parte dos comercios e da xente.

Como están a afrontar a crise do Covid-19?

O día que tivemos a xunta, o 11 de marzo, aínda non empezara todo isto e ningún de nós levaba na cabeza o do coronavirus, pero alí empezouse a falar, xa había dúbidas sobre a Moexmu e á saída xa eramos todos moito máis conscientes do que nos esperaba. Esto é todo unha cadea que lle afecta a moita xente e nós estamos traballando en ideas e poñendo cousas en común con outras asociacións do pobo, a Anpa colabora para facer pantallas, unha antiga socia, Carme Goás, fixo mascarillas... Son moitas as empresa que solicitaron Ertes... Temos que unirnos máis ca nunca e tirar por Muimenta.

Levan a cabo algunha iniciativa?

Queremos axudarlle aos empresarios, por iso tentamos axudalos a ter medidas de protección. Tamén falamos coas entidades financeiras por temas que preocupan aos socios, coma as liñas Ico, e apoiamos propostas coma MercaNaTerraChá, unha boa iniciativa que creou unha veciña e á que se está a sumar moita xente de Muimenta poñendo a información dos seus negocios. Son pequenas cousas que poden ser de moita axuda, como os negocios de restauración que fan comida para levar ou a proposta do supermercado A Tenda de Theo, que ten un carro da compra na entrada para que quen queira deixe alimentos e quen os precise, os colla. E polo Día da Nai tamén hai varios negocios que se ofrecen a facer reparto de agasallos a domicilio. Pola nosa parte tentaremos traballar e apoiar novas ideas, porque despois do coronavirus tamén imos necesitar novas iniciativas para saír adiante.

Que medidas cre que se deberían adoptar unha vez pasada esta situación?

Necesítase moita axuda a nivel institucional e ademais, ten que ser rápida. Agora hai moita xente no paro, en Erte, e parece que ata o 10 de maio o Sepe non vai ingresar marzo. A axuda ten que ser xa, porque a xente está cansada e necesítase dar aire para renovar este ambiente de incerteza.

Que supuxo a cancelación da Moexmu e da Filloa?

A nivel económico, moitísimo, porque son días nos que Muimenta se enche de xente e teñen repercusión na hostalaría, nos supermercados, na gasolineira, etc. É unha perda moi, moi grande. Por exemplo, coincidiume falar con algún propietario dun bar que me comentaba que, vendo como estaban as cousas, se isto se prolongaba e non se podían celebrar e tamén se perdían as festas do pobo, xa non lle compesaría abrir ata o próximo verán. E a todo isto úneselle o que supón a nivel social, porque todos iamos colaborar e agora parece que che falta algo. Estes días hai unha iniciativa para que a Festa da Filloa estea un pouco viva nas redes, animando a que a xente suba fotos e manter o espírito da festa.

Tentarán recuperalas este ano ou xa pensan en 2021?

Aínda non hai nada decidido, a comisión organizadora non quere tomar unha decisión mentres non remate o estado de alarma.