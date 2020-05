Los tres supermercados de Meira donan alimentos a Cáritas Interparroquial

Los tres supermercados de Meira han realizado una importante donación de diversos productos a Cáritas Interparroquial para ayudar a las familias más necesitadas tanto del municipio meirego como de otras parroquias de la zona de las que también se responsabiliza el párroco Miguel Asorey.

"Estamos moi agradecidos pola súa contribución a César e Fina, do supermercado Claudio; a Julio, do Día, e a Marcos, do Froiz", precisó el sacerdote, que recordó que la colaboración de estos centros con Cáritas se extiende a lo largo de todo el año, pero ahora han realizado "un esforzo máis", para que "as familias teñan o que necesitan para subsistir" en un momento tan complicado, de crisis sanitaria y también económica.

"Tendo en conta esta situación que nos toca vivir, hai familias en grandes dificultades", precisó el párroco meirego, quien reiteró su agradecimiento a todas aquellas personas que están prestando su colaboración para hacer estos momentos más llevaderos.

La contribución de los tres supermercados meiregos incluye todo tipo de alimentos, desde productos frescos como carne o verduras hasta otros más duraderos, como legumbres, conservas, galletas o harina, así como leche, entre otros. El reparto de los productos se inició nada más realizarse la entrega.