El Super Once deja 50.000 euros en A Chaira

El Super Once, uno de los premios de la Once que consiste en acertar once números, dejó este martes un premio de 50.000 euros en A Chaira. El repartidor, que vende habitualmente en Guitiriz y en Begonte, cree que el boleto ganador se quedó en uno de esos dos concellos.

"Alguien de ahí tiene que ser. Con toda la que está cayendo no mueve mucho la gente, ya casi no se ve por la calle ni a los de aquí, a los de fuera menos. Además, los de fuera compran un cupón pero no el Super Once. Si no al 100%, al 80% seguro", dice José Luis Álvarez (en la foto), el encargado de repartir la fortuna al arrancar 2022.

"No está nada mal empezar el año así, repartir un premio justo antes de Reyes, y tal y como está la cosa se necesitan alegrías", dice el vendedor, que habla de "una alegría enorme". Hace unos años ya repartió un Sueldazo en Guitiriz y ahora la suerte vuelve a sonreírle. "Le podía haber tocado a más gente, más repartido, pero el azar es así", dice, mientras duda en si con el tiempo sabrá quién fue el afortunado. "Se quedó a un número de cobrar un millón de euros", asegura.