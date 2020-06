Sufocan de madrugada un incendio declarada nunha nave de Vilalba

Un incendio nunha nave situada no concello de Vilalba, en Lugo, mobilizou a última hora do martes aos servizos de emerxencias.

Foi ás 20.30 horas cando o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia era alertado por un particular do incendio. Indicaba que saía moito fume dunha nave. Foi a partir de aí cando desde o 112 Galicia se puxo en alerta aos Bombeiros do Vilalba, á Garda Civil e aos efectivos de Protección Civil.

Ademais, os xestores de emerxencias, por precaución, puxeron en alerta ao persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por se fose precisa a súa intervención.

Tras apagar as chamas, pasados uns minutos das 03.45 horas, os profesionais de extinción confirmaron que ardeu unicamente un almacén anexo a nave. Engadiron, ademais, que a nave principal e o garaxe dos vehículos non se viron afectados. O persoal do servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia tamén foi informado do suceso polo 112 Galicia.