"Mi sueño es crear escuelas de danza en concellos pequeños"

Este año inició sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid. ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta ahí?

Al acabar segundo de BAC y las dos especialidades, clásico y contemporáneo, en el Conservatorio Profesional de Lugo, hice las pruebas para acceder al Superior en Madrid, Málaga y Barcelona. Entré en los dos primeros y en Barcelona pasé la primera fase. Decidí irme a Madrid porque es más prestigioso y la verdad es que no esperaba entrar ahí. Existen cuatro especialidades y 30 plazas para repartir entre todas. Yo iba por danza contemporánea y éramos unos 180. No competía solo con mi estilo, sino contra todos.

¿Cómo fue la experiencia este primer curso?

Estoy muy contenta, pero es muy exigente. Yo al principio me sentí un poco baja de ánimo por eso, pero me adapté. Empezamos a las nueve de la mañana con clases técnicas y por la tarde son las teóricas. Acabamos de media sobre las cinco. Además, hice amigos de toda España y de distintas edades. En mi clase, por ejemplo, hay una chica de 30 años y la media es de unos 23; yo soy de las más pequeñas.

También acaba de ser seleccionada para formar parte de una compañía de danza en Lugo.

Sí, en Cali Danza, que lleva poco más de un año y es de danza contemporánea, buscaban nuevos integrantes para hacer una pieza nueva. Vamos a ensayar en agosto once días de forma intensiva, ocho horas diarias, y después dos fines de semana al mes hasta diciembre, que será cuando se estrene la obra. Es mi primera experiencia de este tipo y aquí también soy la pequeña (ríe).

Está en constante formación desde hace años. ¿Qué planes tiene para este verano?

Este año no hago ningún curso porque estuve preparando el Mundial de danza, al que fui individualmente con la Escola de Movemento pero ensayando por mi cuenta. Había un gran nivel y quedé por la mitad de la tabla pero con una puntuación muy alta, de 82,1 sobre 100, cuando la primera logró un 90. Era mi primera vez y salí muy satisfecha.

Desde pequeña quiso dedicarse profesionalmente a la danza. ¿Lo ve posible ahora?

Sigo con la idea, pero aún más fija, antes era como una posibilidad. Me gustaría sacar unas oposiciones y enseñar danza, porque mi vocación va más hacia la docencia que a la interpretación o coreografía. Y también tengo un sueño, que sería montar un pequeño imperio de escuelas en Galicia, en concellos pequeños, porque hay mucha gente que quiere bailar pero no puede desplazarse a donde hay academias. Que, aunque no sea a nivel profesional, la gente tenga la posibilidad de acercarse a la danza. Es un sueño, algo en lo que hay que tener muchas cosas en cuenta, pero la idea está ahí.

¿Cómo ve la danza en España?

Un poco incomprendida, no se le da el valor que puede tener. No es solo entretenimiento, sino que también tiene su parte de salud e inclusión social. Profesionalmente, tiene que haber unas aptitudes, pero como hobbie es muy enriquecedor.