El sueño de crear con imágenes

Crear sumando planos era uno de los objetivos del pontés Roberto Rego desde que estudió Imagen y Sonido en Lugo. Y, tras pasar por varias televisiones y colaborar con diversas productoras audiovisuales, puso en marcha uno de sus sueños y creó la suya propia, R3Visual, hace dos años. Desde los inicios, y más de 700 días después, suma muchos trabajos realizados y nuevos proyectos, en marcha y en mente.

"Me rondaba la idea en la cabeza y mandé varios trabajos a la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (Fepfi) y me dieron varios méritos. Fue el empujón", explica Roberto Rego, que forma equipo con la pontesa Noela Penabad (fotografía), el ferrolano Javi Fernández (dron), Marcos Gómez, operador de cámara de A Coruña, y el lucense Alberto López, que se encarga de las redes sociales y la comunicación. Carolina Díguele e Isabel O'Connor completan el grupo y colaboran en gran parte de los trabajos encargándose del vestuario o el atrezo.

"En principio íbamos para bodas y debimos hacer solo tres", dice entre risas el productor audiovisual pontés, que indica que finalmente el trabajo de R3Visual tomó otro camino y se centró en vídeos turísticos para el Concello de As Pontes, Mugardos o Ferrol, la Diputación de A Coruña, publicidad para pequeñas empresas y comercios o colectivos, como la asociación de empresarios Cohempo, piezas para particulares y audiovisuales de creación propia.

Y habla de algunos, como un documental sobre la tradición de la malla de Pontoibo o Álgora, terra máxica, un corto sobre leyendas y meigas que suma más de 30.000 reproducciones en sus redes sociales y que consiguió el reconocimiento de colección de honor de la Fepfi en 2019.

"Estoy pensando en hacer una segunda parte de Álgora", anuncia Rego, que indica que ya hay proyectos en marcha, como un vídeo turístico sobre las parroquias de As Pontes que están grabando en la actualidad, y otros en mente que ya está deseando grabar, como un documental sobre Xaquín das Herbas, un personaje tan mítico en As Pontes como desconocido y uno de los protagonistas de dos intervenciones en el proyecto As Pontes EnPezas, en el que la productora R3Visual también está presente.

"Empecé desde que se iniciaron los murales y es un proyecto muy interesante, poder ver el arte y cómo trabajan los profesionales y grabar los procesos de creación", dice el pontés, que reconoce que el audiovisual no atraviesa su mejor momento, aunque no tira la toalla y no se rinde.

"El trabajo de los profesionales muchas veces no se valora lo suficiente porque todo el mundo cree que puede hacerlo con un buen móvil y con las redes sociales cualquiera puede subir un vídeo, pero es importante tener conocimientos: la composición del plano, la iluminación, un buen guión a la hora de contar las cosas... porque con un buen trabajo puedes crear sentimientos en la gente, hacerla llorar o reír", dice.

"Nos costó meternos en el mercado, pero ahora nos vamos afianzando poquito a poquito", indica, al tiempo que señala que "hay pocas ayudas" y el "momento es incierto". El año pasado hicieron cursos para jóvenes de 14 a 30 años, pero la pandemia no permitió repetirlos este 2020. "El reto es seguir creando y el equipo funciona cada vez mejor, después de dos años a veces ya nos entendemos con una mirada", asegura.