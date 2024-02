Soutelo: raíces fondas entre auga e cereixas

Localización

Dende o núcleo do Chao do Pousadoiro hai que cruzar a ponte sobre o río Eo e coller á dereita, cara á Fonsagrada, pola LU-P-5404. A apenas un quilómetro xa se atopa o lugar de Soutelo. Á esquerda hai un desvío que conduce ao núcleo de casas.

Veciñanza

O lugar de Soutelo conta, segundo o Instituto Galego de Estatística, con 19 veciños censados —nove homes e dez mulleres—. É un dos dez que compoñen a parroquia ribeirega de San Xurxo de Piquín.

O lugar

Costas que soben e baixan entre as casas, abellas, cabalos, galiñas, muros de pedra, camelias ou eucaliptos compoñen a estampa de Soutelo, onde non faltan varios exemplos dos hórreos típicos da zona e as vistas deses montes e vales propios da Ribeira.

Aldea de Soutelo. C.PÉREZ

Noelia Álvarez naceu e criouse na Fonsagrada, na aldea de Torviso, a última do municipio antes de adentrarse nas terras de Ouviaña, xa en Ribeira de Piquín, concello a onde foi ao colexio, no que hoxe traballa no centro de día municipal do Chao do Pousadoiro —"poder estar e traballar na Ribeira e con moita xente que coñezo é un privilexio"— e ao que "dende pequeniña" se sente moi unida, porque nel tamén están unha parte das súas raíces e do seu corazón.

"Un lugar máxico para min na Ribeira é o pobo do que foi meu pai, Soutelo", asegura, volvendo a vista atrás para recordar as moitas veces que na infancia foi ata alí, para compartir tempo co seu avó, cos seus tíos e cos seus primos, que seguen aínda por alí.

Falar da Casa de Ludeiro para Noelia equivale a evocar un fogar e unha sensación de alegría e de divertimento, desas que provocan sempre un sorriso. "Cando nos xuntabamos todos os primos, que eramos nove en total, o que máis nos gustaba era ir ata o río. Eu sempre fun moi medosa e nunca me atrevín a meterme nel, pero miraba para eles", conta, e vai debullando lembranzas: "Recordo con ledicia como no verán baixaba con meu pai ás cereixas, eu era a encargada de encher as bolsas. Para min as máis ricas están en Soutelo".

A Fontoa. C.PÉREZ

Coñece a historia do lugar logo de botar anos gardando coma pequenos tesouros eses contos que lle contaba o seu avó, como que "antigamente Soutelo era un lugar de paso para moita xente, xa que conectaba os pobos da serra coa Ribeira". Era un lugar sinalado, no que había "un cuartel da Garda Civil, médico e nalgún tempo, unha cantina".

Historias da historia de Soutelo, onde aínda existe, no medio da aldea, unha fonte hoxe restaurada, ao pé da que se conserva un lavadoiro comunal. "A Fontoa, como lle chamaban todos, tiña dous barcais, nun bebía o gando e no outro lavaban a roupa», di, detallando que había «unha especie de garfela que era para beber quen quixera. Esa auga tiña un sabor especial!".

E igual que os seus lle transmitiron a ela a querenza polas raíces, agora é Noelia a que procura facer o mesmo cos que veñen detrás: "Teño un fillo de dous anos, ao cal lle inculco o mesmo amor por esta terriña que teño eu".