Las sospechas en A Balsa de un brote de tuberculosis afectan ya a 24 vacas

Los ganaderos de la parroquia muresa de A Balsa no pueden descansar tranquilos. Después de que en el año 2019 un brote de tuberculosis afectase al ganado que comparte pasto en la zona, obligando a vigilar a más de 700 reses de unas 20 explotaciones y a sacrificar una treintena de animales, se acaba de detectar un nuevo posible foco de esta enfermedad que ya afecta a un total de 24 vacas que, de confirmarse el positivo en el laboratorio, tendrán que ser sacrificadas la próxima semana.

"Cando se tiña por controlado o gromo, a raíz das inspeccións ordinarias do Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia, realizáronse recentemente análises e o diagnóstico de varias mostras para a súa avaliación, resultando que un total de 24 vacas saíron dubidosas das probas en pel de tuberculina, polo que serán sacrificadas no matadoiro a vindeira semana", confirmaba este jueves el alcalde murés, Manuel Requeijo, que ha llevado a pleno una moción urgente para declarar el entorno zona gravemente afectada por una emergencia.

"Este novo rebrote ten ao sector gandeiro da zona moi preocupado, por todos os danos e prexuízos que pode provocar unha nova inmobilización das explotacións, sendo o principal problema o das perdas económicas e o da desconfianza do mercado. Non poden crer que isto estea pasando na mesma zona, cando hai menos dunha semana, José Balseiros, director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de Galicia anunciaba a declaración de Galicia como libre de tuberculose bovina", añade el alcalde.

El Concello murés pide a la Xunta declarar el área zona de emergencia

LOS AFECTADOS. "Estamos moi preocupados; cando parecía que todo estaba controlado volven aparecer positivos, parece que nunca se pon fin a isto", señala uno de los ganaderos de A Balsa que cuenta con una treintena de reses, algunas de las cuales han reaccionado a las pruebas diagnósticas, tres de ellas preñadas y a punto de parir.

"Este venres virán os técnicos a marcalas e probablemente teremos que sacrificalas co prexuízo económico que iso implica para explotacións gandeiras como as nosas", lamenta el hombre que, al igual que otros vecinos, reclama que se haga un contraanálisis antes de llegar al sacrificio de los animales. "Non pode ser que fagan unha proba e xa nos manden matar os animais. Consideramos que aos 60 días habería que repetila porque se deron casos de falsos positivos. Para nós matar un animal implica unha importante perda e as axudas que nos dan son escasas e non chegan", comenta.

INDEMNIZACIONES. En este sentido, el gobierno local de Muras, a través de una iniciativa presentada en la sesión plenaria, instó a la Consellería de Medio Rural de la Xunta a sacar una línea de ayudas complementaria o a aumentar las cuantías por sacrificio del ganado bovino establecido en el Real Decreto 389/2011, en el que se establecen los baremos de indemnización de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. "Consideramos que as perdas causadas polo sacrificio de animais enfermos débeas asumir a Xunta de Galicia, non os gandeiros", precisa Manuel Requeijo.