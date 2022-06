"A sorte foi que me soase a alarma ás 4.15, se non teriamos morto os tres"

Con mucho miedo en el cuerpo y preguntándose cómo pudo ocurrir. Así volvían este miércoles a casa dos de los tres integrantes de una familia de Fanoi, en Abadín, que tuvo que ser evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) tras intoxicarse con monóxido de carbono en la madrugada del martes al miércoles.

Un aviso a la central de emergencias del 112 Galicia alrededor de las 4.30 horas movilizaba a los servicios del 061, que rápidamente llegaban a la vivienda situada en el lugar de Celeirote para atender a una pareja y a su hijo de ocho años —únicos residentes del inmueble— que padecían un cuadro compatible con el de una intoxicación. Mareos, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza, vómitos e incluso pérdida de la consciencia fueron los síntomas que hicieron saltar todas las alarmas.

El origen del incidente pudo estar en una mala combustión en la cocina de leña

"A sorte foi que me soou a alarma ás 4.15 horas para ir traballar, se non teriamos morto os tres", resumía la afectada, al tiempo que relataba los hechos. "Ao levantarme xa me comecei a sentir mal, con mareos, dor de cabeza e moitas suores. O neno tamén se levantou ao baño e xa case non me deu tempo nin a collelo, que se me caeu. Foi entón cando lle berrei ao meu home que viñese, porque algo non ía ben", detalló.

Así, al comprobar que el hombre también sentía mareos, llamaron a urgencias, aunque "para nada pensabamos que podía ser unha intoxicación de monóxido. Non había fume, non daba cheiro a nada, non temos nin idea de como puido pasar", aseguró.

Cuando llegaron los equipos médicos, los detectores instalados en las ambulancias corroboraron que efectivamente había una alta concentración de monóxido de carbono en el inmueble, concretamente 200 partes por millón -el límite está en 100-, tal y como confirmaron los bomberos de Vilalba, que fueron requeridos por el 061 y llegaron a la casa alrededor de las 5.10 horas para rematar las labores de ventilación y asegurarse de que los niveles de gas volvían a la normalidad.

El hijo de la pareja de Fanoi, de 8 años, se desmayó durante unos minutos, pero fue también el que antes se recuperó

Según las primeras hipótesis, y dado que en la vivienda no existen instalaciones de gas, el origen pudo estar en una mala combustión en la cocina de leña, a la que "lle deixamos algo metido para que gardase a calor e secase a roupa", recordaron sus propietarios, quienes reconocieron que hace poco tiempo que la arreglaron porque "non tiraba ben".

DIEZ HORAS EN EL HULA. "Eu pasei moitísimo medo, non lle desexo a ninguén pasar por isto", apuntaba este miércoles la mujer afectada, que junto a su familia recibió el alta hospitalaria cerca de las tres de la tarde, unas diez horas después de llegar al Hula.

"O meu marido e eu fomos nunha ambulancia e o neno noutra", explicó, y apuntó, aliviada, que "o neno era o que peor estaba ao principio e foi o que mellor recuperou", ya que tras pasar más de diez minutos desmayado, finalmente vomitó y recuperó la consciencia antes de llegar los sanitarios.

Sobre las siete de la tarde, la pareja regresaba a casa, tras decidir que el menor se quedara durante unos días con unos primos y así tratar de mitigar el susto. "Volvemos nacer, non me quero nin imaxinar o que pasaría se eu non espertase para ir traballar, non o poderiamos contar", afirmaba la mujer, conteniendo la emoción por un incidente que pudo terminar en tragedia, pero no lo hizo.