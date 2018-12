Sorrisos para saltar dificultades

Cando bota a vista atrás asegura que nalgúns momentos notou como os outros a trataban diferente, quizais no colexio, pero asegura que non é así agora.

"Ya no me pasa, yo soy una persona como otra cualquiera", di sen complexos e cun sorriso que inunda cada palabra. "No siento rechazo y nunca negué mi discapacidad", engade, e fai un xesto na sien. Ten un 65% de discapacidade, unha cifra que non lle impide vivir con normalidade.

"Vivo con mi tío, hago la comida... Lo que más me cuesta es gestionarme y controlar los tiempos. Cuando miro el reloj me agobio. También entenderme con el dinero", recoñece Ana María, unha muller activa, que

non se pecha portas.

En 2002 chegou á Xanela. "Me gustaba, quería hacer cosas nuevas y me enteré de que había actividades", relata. E en 2009 entrou no mundo laboral. É limpadora na Telefónica. "Es un horario flexible y me gusta sentirme útil y me siento capaz", di unha muller que tanto colabora na alfombra floral como é voluntaria

dunha proba deportiva, que ten os mesmos soños que calquera —"quisiera viajar más o que me tocara la lotería"— e as mesmas aspiracións.

"No te voy a decir que no me gustaría vivir sola pero hay que pagar los recibos y no sé", indica, mentres se define como unha persoa moi alegre e optimista. "Hay que subir para arriba siempre aunque a veces te deprimas y tengo un perro que me hace subir el ánimo", di.