Sombra aquí, sombra allá

Sin fallar a su cita casi diaria, la vilalbesa Merchy Pardiño se pone frente a la cámara para acercar a golpe de tutorial sus mejores consejos de maquillaje y de cuidado de la piel. Lo hace desde el 4 de abril de 2019 tirando de redes sociales, y es que en Facebook encontró su sitio y a decenas de fieles seguidores.

"Hai quen di que non pode marchar para a cama sen escoitar a Merchy", dice la protagonista de unos vídeos que rondan las 4.000 reproducciones y algunos llegan a las 7.000. "No directo acostuma a haber uns 90 espectadores, pero tamén hai quen o ve despois de que remate", explica esta vecina de Vilalba que ya lidia con los contratiempos de la fama. "Cando me empezaron a chamar da televisión —salió en en el programa Fun polo aire de la TVG—, ata me asustei", recuerda, "agora entendo aos famosos".

Y ya no solo habla para los chairegos, sino que tal y como cuenta, tiene espectadores de Canadá, Chicago, Honduras y México a los que también traslada los "beneficios" de los productos de la firma que representa, Younique, que pueden adquirir contactando con ella a través de su página de Facebook Merchy Pardiño Murias.

Merchy, que comenzó en abril de 2019 con este proyecto, hace hincapié en la hidratación de la piel para un buen maquillaje

Durante una hora, normalmente entre las 22.30 y las 23.30, todos los días menos los sábados, la chairega aporta ideas con colores vivos, neutros y ahumados, para el día y para la noche, pero también para fechas señaladas como Navidades, San Valentín, Entroido o Samaín. Y es en ocasiones señaladas en las que cuenta con un ayudante de excepción, su hijo David, que tiene "unhas mans de ouro", dice orgullosa.

En cuanto a sus seguidores, "hai gustos para todos" y tanto le piden "brilli-brilli, coma maquillaxes afumadas", apunta una experta que hace hincapié en la hidratación, sin la cual "de pouco vale maquillarnos", con productos indicados para cualquier tipo de piel e incluso atópicas.

"Tiña problemas de grans e desaparecéronme cos coidados axeitados", apunta una mujer que reconoce que primero elige el maquillaje y luego la ropa y que, en situación extrema, sacrificaría el pintalabios en favor de la sombra de ojos. "Pero as dúas cousas teñen que ir xuntas", concluye pensando ya en su futuro look.