Alrededor de una veintena de empleados de M3, una subcontrata de las obras que se realizan en la térmica pontesa para adaptarla a la nueva normativa de emisiones europea (Dei), iniciaron una concentración para exigir el dinero que les deben.

"Solo queremos cobrar e irnos", explican los trabajadores, muchos con acento andaluz o canario. Llegaron a As Pontes en abril y alguno ahora está atrapado porque no puede ni pagar el billete a casa. Les deben entre 3.000 y 5.000 euros.

"En noviembre la empresa nos dijo que no tenía dinero, que no nos podía pagar y hablamos con Imasa -la firma para la que trabajaba M3 y a la que le pagó Endesa-. Llegamos a un acuerdo y nos ofrecieron el 90% del mes de octubre , pero dejaron a siete personas sin cobrar nada", dice Francisco Javier Quesada, de Cartagena, y uno de los afectados, que explica que todo partió de un malentendido por recoger una herramienta.

"Se comprometieron a liquidarnos el día 10, porque al resto les deben el 10% de octubre y los días que trabajaron en noviembre y no hemos cobrado nada", dicen.

Juan Miguel Hernández vive una de las situaciones más dramáticas. "No me puedo ir porque no tengo dinero para el billete a Canarias y no me quiero ir porque no quiero perder 3.800 euros", dice. Ya no puede hacer frente al alquiler -"los dueños me dijeron que estuviera tranquilo"- y recibe ayudas de Cáritas para la comida. También fue al Concello.

"Después de trabajar nuestros hijos también tienen derecho a comer turrón y a tener Reyes", dice Antonio Cánovas, de Cartagena. "Nos tratan como si fuéramos trapos y llevamos 62 días sin cobrar", denuncian.