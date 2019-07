Solidariedade sobre rodas

CASE 1.900 quilómetros e máis de 20 horas por percorrer nunha furgoneta ateigada de ilusión. Esa será a viaxe, e a aventura, na que se embarcarán Ángela Anido, de Gaibor (Begonte), e Iago Fernández, de Duarría (Castro de Rei), cun itinerario que partirá "de casa Ángela a Taznakht, en Errachidia", confirman ámbolos dous chairegos.

O motivo non é outro que a solidariedade e as ansias por mellorar a situación de decenas de nenos e de nenas de Marrocos. O día 2 de agosto darán o paso definitivo, aínda que a idea xa leva madurando un tempo.

"Tiñamos pensado facer un voluntariado xuntos, eu non puiden ir, así que foi Iago só", explica Ángela, quen tamén tivo a oportunidade de visitar Senegal fai catro anos. A experiencia do castrexo neste pasado Nadal en Taznakht a través da asociación Amal Taznaqt foi clave. Axiña comezaron a preparar o que "nun principio parecía unha tontería" e acabou converténdose nun proxecto solidario que lle achegará xoguetes, roupa e material escolar a moitos pequenos. "Nese pobo de Errachidia hai 150, pero nós levamos para máis", afirma Iago.

E é que nos case 30 días que ten de vida a iniciativa, xa contan con "caixas e caixas" de doazóns e centos de persoas puxéronse en contacto con eles. "Poderiache dicir 200 coma 300, non o sei", di Iago coa visible emoción de quen se sente desbordado coa "reacción da xente". "Ata houbo persoas que compraron material escolar para doar", apuntan Ángela e Iago.

Nesta ocasión, na que pasarán 15 días polo país africano, non só se dirixirán a Taznakht, senón que tamén farán unha parada en Boudnid "e nos lugares que vaiamos vendo", din, "non podemos quedar a durmir nunha aldea e marchar sen deixar algo". Desta vez van preparados. A begontesa explica que na súa viaxe a Senegal tan só puido levar "dúas maletas con cousas", pero o próximo mes a furgoneta –prestada por dous amigos, Pili Luaces e Fernando Maseda, de Galembox, "sen os cales sería imposible"– irá a rebentar.

E haberá cousas que non poderán levar dende aquí, como material sanitario, pero que mercarán eles mesmos á súa chegada co diñeiro recadado, aínda que "nós non queremos cartos, isto é máis un intercambio de cousas, que a xente nos dea o que non vai usar", apunta Ángela, ou que algunha empresa faga aportacións.

A pesar de que continúa "faltando conciencia" acerca das necesidades de moitas persoas e sobre "o noso nivel de consumismo", tanto Ángela como Iago se mostran "moi agradecidos" pola colaboración recibida, tanto dos lugares de recollida de material –ximnasio Argos e bar Suso en Lugo, salón de peiteado Verónica en Vilalba, as librarías Capicúa e Arbelos en Rábade, así como a autoescola da localidade, centro estelar de Carmen Silvert, pastelaría Améndoa e Filme Fotografía en Castro de Ribeiras de Lea, 40 más 1 Ociopark de Sarria e Mercamás de Castroverde–, como dos "particulares que colaboraron".

Tal e como recalcan, quedan prexuízos por erradicar e culturas por ver e aínda que "non podemos cambiar o mundo, si podemos melloralo", recita Iago unha das frases que lle dixeron e que leva, xunto con Ángela, ao pé da letra.

Unha festa benéfica o día 1

O día 1 de agosto, todos aqueles que queiran aportar algo á causa, poderán achegarse ata Castro de Ribeiras de Lea para participar no acto benéfico organizado polos amigos dos dous mozos, coa colaboración desinteresada de diversos negocios da localidade e do Concello de Castro de Rei.



Programa

De 19.00 a 21.00 horas haberá colchonetas gratis a cargo de 40 más 1 na pastelaría Améndoa. De 20.00 a 22.00 horas disputarase un partido de fútbol solidario no campo de fútbol Arturo Pereiro, mentres que a partir das dez da noite, actuarán Dj Jairo e Dj Jesu —de xeito altruista— na Améndoa, todo aderezado con sorteos ao longo da xornada.



Recadación

O 30% do recadado polo bar seralle entregado a Iago e Ángela, ademais do que consigan coa venta de rifas para o sorteo de equipacións, que foron doadas.



Destino

O diñeiro será empregado en Marrocos para mercar determinados produtos que, levados dende aquí, quedarían na fronteira, como é o caso de medicamentos ou material sanitario.



Promesa

Durante a estadía de Iago en Errachidia no Nadal pasado, prometeu que levaría equipacións de fútbol e artigos deportivos para os colexios. Será algo que faga realidade nuns cantos días.