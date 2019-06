Soledad Gil: "La poesía es un género poco cuidado y un mundo que va por modas"

¿Cuándo empezó a escribir?

Desde pequeña me ha interesado la escritura y el arte. Son dos cosas que creo que van de la mano. Aunque sí he dibujado y sigo siendo una amante del arte, en la adolescencia me decanté por la escritura, en particular por la poesía, para poder expresar todo lo que necesitaba decir en una etapa difícil de mi vida y poder sacar fuera esos demonios que tenemos dentro. Escribir era y es una liberación para mí.

¿Cómo dio el salto de publicar?

Ha sido una decisión dura, aunque no lo parezca. Hace años una editorial me dijo que le interesaba alguno de mis poemas, pero les dije que no me veía en un buen momento para poder sacarlos a la luz. Ahora después de meditarlo mucho y de cambiarme la vida creo que era el momento para poder publicarlo.

¿Por qué escogió Círculo Rojo?

Estuve buscando información de varias editoriales de autopublicación y como no conocía ninguna, fue un poco por casualidad.

¿Cuándo nació ‘Eclipses de silencio’?

Hay poemas que están escritos hace quince años y alguno hace tan solo un par de años. Pero el poemario nace aproximadamente hace unos nueve años con la ayuda de mi gran amigo Jordy Cicely. Luego hubo una gran selección de poemas, ya que en realidad existen muchos más.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Fue lento, aproximadamente desde inicios de año llevo coordinando todo, pero porque quería seleccionar bien las ilustradoras, y los poemas y que estuviera todo tal y como me lo había imaginado. Miro demasiado cada detalle y eso a veces juega malas pasadas en cuanto a plazos.

¿Qué se va a encontrar el lector?

Básicamente con vivencias propias llenas de emociones y sensaciones desde la primera hasta la última letra. Se va a encontrar con mi rabia, con mi dolor, con la desilusión… pero también con algún momento lleno de felicidad. El lector, realmente, se va a encontrar conmigo, se va a encontrar con una Sole que va pasando por diferentes etapas de su vida y, sobre todo, por diferentes emociones.

Amor, desamor... ¿Qué otros temas trata en sus poemas?

La muerte es un tema que también está presente. Hay tres poemas dedicados a tres personas que se fueron muy jóvenes y sus muertes fueron algo impactante en vida. Es una temática que aparece en muchos poemas, aunque sea de manera indirecta.

La obra cuenta con ilustraciones de seis artistas. ¿Cómo surgió la colaboración?

Las colaboraciones son muy meditadas, quería que todas fueran mujeres y que todas de alguna manera tuvieran algún vínculo conmigo. A algunas ni las conocía, pero con sus trabajos sentí algo especial. Con alguna la conexión fue con ella, como si nuestros mundos fueran el mismo. Las seis ilustradoras son muy diferentes, pero todas especiales.

Hace unas semanas presentó en Lugo. ¿Cómo fue la acogida?

La verdad es que ha sido muy buena. He contado con el apoyo de tres de las seis ilustradoras que se han venido a la presentación y, sobre todo, he tenido el apoyo de mi gente, mis amigos... Eso hace que una se sienta privilegiada en estos casos. Hace un par de días hasta me escribieron del otro lado del charco interesados en mi libro. Estoy muy contenta de momento, aunque queda un largo camino.

¿Presentará en Vilalba?

De momento me es imposible hacer más presentaciones. En Vilalba es una de las opciones que había barajado, pero entre los plazos de la editorial y que yo ahora no voy a estar muy disponible, creo que será algo que sopesar en el futuro.

Además de poesía, ¿escribe en otros géneros?

No. La verdad es que en el libro hay un pequeño apartado en prosa de ‘Vivencias’, pero prefiero el verso para poder expresarme.

¿En qué estado de salud cree que se encuentra la poesía?

Creo que es un género poco cuidado. Existen autoras y autores que lo intentan poner en auge. Ahora contamos con mucho neoescritor que usa el verso en sus obras, pero sigo creyendo que este es un mundo que va por modas.

¿Algún otro proyecto en mente?

En estos momentos tengo un proyecto con una de las ilustradoras, pero aún está todo en el aire y hasta que no esté más atado no quiero decir nada. Va a ser algo muy diferente a este primer poemario, y espero que sea algo que atraiga a mucha gente.