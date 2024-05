Los Bomberos apagan un fuego en una chimenea de una vivienda de Vilalba

Los Bomberos sofocaron este viernes, 17 de mayo, un incendio provocado en una chimenea de una vivienda de Porto de Bois, en Vilapedre, en el municipio de Vilalba.

El suceso, que se produjo poco después de las 10.00 horas, no causó ningún daño personal ni material. Más tarde, se encargaron de un escape de gas en la Rúa Plácido Peña de Vilalba, que tampoco dejó secuelas.

Mala combustión en As Pontes

Los bomberos del parque do Eume también se desplazaron a un edificio en la Avenida de Vilalba de As Pontes al salir humo por el tejado del mismo. Se debía a la mala combustión de una caldera y no hubo que lamentar daños significativos. Se desplazó también Policía Local y Protección Civil de la localidad.