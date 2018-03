Xaquín Pérez-Sindín: "A socioloxía molesta por desvelar aspectos da realidade ocultos"

O sociólogo Xaquín Pérez-Sindín vén de acadar a beca Marie Curie, o premio Gordo da investigación en Europa, que lle permitirá adentrarse no impacto da industria extractiva en Colombia,algo que xa estudou antes sobre a súa localidade natal, As Pontes.

É membro dun grupo de traballo da UDC, profesor en Polonia e fará a nova investigación en Colombia a través da universidade de Copenhague. A globalización é toda unha realidade na súa traxectoria.

O boom do carbón en países como Colombia ou Indonesia débese á demanda deste recurso para alimentar as centrais térmicas en Europa. O enfoque ten que ser global para poder ver a foto en conxunto. O mesmo que noutras moitas facetas da vida diaria.

Que supón a Marie Curie?

Un reconoñecemento ao meu labor investigador. Cada ano preséntanse arredor de 9.000 persoas e só un 10% dos proxectos son financiados. É un dos programas postdoutorais máis competitivos do mundo e onde se barema non só a calidade, tamén aspectos como a coherencia coa experiencia

previa ou o impacto que vai a ter (futura carreira, institución que recibe, comunidade científica e sociedade). Vaime permitir seguir medrando como investigador cunhas condicións inmellorables que espero axuden a unha mellor estabilidade e conciliación.

Cal é o obxectivo?

Estudar as repercusións socioambientais que tivo o boom mineiro en Colombia e contribuír a un dos debates de maior transcendencia nas ciencias sociais, como é o relativo á paradoxa de que países con moitos recursos naturais teñan niveis de desenvolvemento menores que outros con menos recursos.

Fixo un estudo das Pontes, e definiuno como unha illa. Por que?

Para comprender a analoxía cómpre entender o tipo de economía que existía ata o golpe de Estado (1936) e de como as políticas ‘desarrollistas’ implementadas desde entón foron facendo mella nas estruturas socioeconómicas que se foran tecendo ao longo da historia no norte de Galicia. Son cousas que trato de explicar no libro que espero sacar á luz no próximo ano, no que tamén reflexiono sobre os factores políticos que acabaron por impoñer un relato de pobo no que Calvo Sotelo primeiro e Endesa, posteriormente, se erixen como unha especie de milagre económico, obviando os logros conseguidos antes.

O illamento continúa?

Persiste na medida en que ten perdido centralidade na articulación do mercado interrexional do norte de Galicia. Desde un punto de vista histórico, a economía das Pontes tivo unha forte vocación agro-comercial como demostra a importancia que chegou a acadar a súa feira e que levou a notables

historiadores (Rosario Miralbés e José Manuel Casas Torres) a consideralo como «verdadeira cabeceira de comarca de Galicia» en 1974. Lonxe de evolucionar cara a formas máis modernas de comercio, esa vocación vaise ver transformada pola caída da oferta comercial e a incapacidade das pequenas empresas de competir cos salarios asociados á industria principal. Isto acabará por traducirse nun adelgazamento estrutural do sector servizos, a ‘quasi’ desarticulación do sector primario e un sector industrial sobredimensionado que persiste ata os nosos días. Un dato: o sector industrial en 1991, ano de máxima produción, ocupaba o 63% da poboación ocupada, frente ao 30% e 31% a nivel galego e español. Son cifras desorbitantes que van ter unha enorme repercusión en termos identitarios e que o van afastar sociolaboralmente de concellos máis próximos.

Que ten de positivo e de negativo?

O nivel adquisitivo non deixa de aumentar desde os anos 80 ata situarse no sétimo concello con máis renda per cápita de Galicia. Isto permite a adopción de novos estilos de vida que o acaban por afastar do rural e o achegan ao mundo máis urbano. Moitas empresas que se asentan nos polígonos industriais das Pontes operan a escala nacional ou mesmo global pero segue a existir un baleiro no que se refire ao aproveitamento de recursos endóxenos, o que provoca que a economía sexa máis vulnerable ás flutuacións dos mercados. Outro aspecto negativo foi a baixa taxa de actividade feminina ata anos recentes debido á masculinización do sector industrial, con todo o que iso significa en termos de emancipación e igualdade.

Os poboados dos traballadores son reflexo da sociedade de clases?

Máis ben é o reflexo da necesidade que tivo Endesa de atraer traballadores especializados a unha zona a priori pouco atractiva para residir e afastada por aquel entón dos principais núcleos urbanos de Galicia. Unha especie de incentivo. O reflexo da sociedade de clases non se limita aos barrios mineiros, senón ao conxunto do núcleo urbano. Igual que calquera outro pobo ou cidade na sociedade capitalista industrial, a xerarquía social acaba reflectíndose na propia morfoloxía urbana. Barrios como O Chamoselo ou As Campeiras reflicten aínda máis a sociedade de clases na medida en que acolleron boa parte da man de obra non especializada procedente de zonas rurais e que posiblemente ocuparon postos moito máis precarios.

A mina achegou traballadores e familias de moitos lugares. Iso a nivel sociolóxico, enriquece ou crea desarraigo cultural?

Os fluxos de inmigración son algo inherente a calquera proceso de desenvolvemento urbano, un pobo ou unha cidade non se reproduce a si mesmo senón que precisa nutrirse de foráneos. Neste sentido, a estrutura demográfica das Pontes non dista moito da que presentan pobos como Vilalba ou ontedeume en indicadores como porcentaxe de habitantes nados fóra de Galicia.

Cal é a singularidade?

Radica na segregación residencial, na rapidez dos fluxos e no feito de que moitos dos procedentes de fóra de Galicia viñan a ocupar postos directivos, xerando unha situación de diglosia laboral que tivo un gran impacto e visibilidade social. Pero a procedencia non é o único factor que enriquece unha ociedade, máis ben a súa diversidade en termos políticos, culturais, laborais ou lingüísticos. Nese sentido, o feito de que unha soa empresa empregase o 80% dos traballadores industriais, tal e como aconteceu nas Pontes, pode acabar por ter efectos homoxeneizadores. Por non falar dos fluxos de saída de poboación incluso durante os anos de máxima produción. No estudo identifico como a pesar do apoxeo industrial, hai un desemprego estrutural que acaba por expulsar a determinados sectores da poboación, reforzando aínda máis a dinámica homoxeneizadora e de illamento económico.

Está a socioloxía valorada ou continúa a ser a gran descoñecida?

É unha ciencia que molesta na medida en que desvela aspectos da realidade que estaban ocultos. Pero hoxe goza de bastante recoñecemento grazas á repercusión que ten o traballo do CIS e outras institucións. Teño máis dúbidas sobre o recoñecemento que poida ter o mundo académico en xeral, xa que penso que non se acaba de valorar como debera o seu papel como xerador de coñecemento.

"Reivindico o polvorón, sempre estivo nun segundo plano pola fama dos mantecados"

Un sociólogo?

Pierre Bordieu.

Un libro que hai que ler?

O libro que estou a escribir agora (risas) e 'Miseria do mundo', de Bordieu.

Un soño por cumprir?

Ter una caravana para moverme por Europa.

O seu mellor recordo das Pontes?

O parque municipal e as horas que pasaba coa miña pandilla nas tarde de verán.

Regresa con frecuencia?

Unha vez ao ano, aínda que boto en falta vir en datas sinaldas como o Entroido.

Dunha familia con longa tradición na panadería. Algunha receita?

Vou reivindicar o polvorón, que sempre estivo nun segundo plano pola fama dos mantecados (risas) pero que é tamén moi típico.

O premio especial do certame de cestas da Feira do Grelo leva o nome do seu pai. Que significa?

Foi todo un detalle por parte do Cocnello e una forma de manter viva a súa memoria. Non só por todo o que contriubuíu á vida cultural, senón por ter sido una persoa moi querida no pobo.

Que opina das novas tecnoloxías e das redes sociais?

Son un motor indispensable de cambio social, como o foi a imprenta ou a televisión. Non acabo de entender a reticencia dalgúns sectores ao seu uso e expansión. Responde a una visión conservadora da realidade.

Creou un grupo de política das Pontes. Hai que involucrarse?

Ogallá tivese máis actividade, aínda que habería que buscar fórmulas para sacarlle máis partido e que máis e máis xente se expresase públicamente.