Begonte cuenta con una situación estratégica y voluntad de prosperar

BEGONTE tiene vocación logística y eso es una gran ventaja a ojos de cualquier empresario con buena intuición. Su alcalde, José Ulla, constata que en los últimos 20 años el tejido empresarial del municipio ha sufrido una transformación importante que le ha dado un vuelco a la economía local. El Concello favoreció el proceso poniendo a disposición de los emprendedores suelo industrial y agilizando los trámites para iniciar su actividad.

José Ulla explica que la expansión industrial de Begonte comenzó con la instalación de la planta de transformación de madera de Fibranor. "Supuxo máis de 300 postos de traballo directos e moita poboación asentada entre os municipios de Begonte e Rábade. Foi un punto e aparte para a economía local".

El alcalde explica que hasta entonces el sector primario era el preponderante. "Nas explotacións gandeiras a tendencia foi a mesma que no resto de Galicia. Menos e máis rendibles, redimensionadas e adaptadas aos novos xeitos de produción do sector agrario".

La apuesta por la industrialización tiene reflejo en el suelo industrial. "Temos dous polígonos empresariais e un millón de metros cadrados de reserva de solo industrial pendentes de desenvolver en Baamonde", apunta el alcalde, que deja la puerta abierta para quien quiera asentar un proyecto a orillas de las autovías A-6, A-8 y el Camino de Santiago.

Baamonde es, precisamente, ese punto crucial en el que convergen la ruta jacobea y las dos autovías, un detalle elemental para el desarrollo de negocios. El Camino marca el potencial de este territorio e inclina su orientación hacia el sector servicios. "É fonte de negocio, con especial peso na restauración e no aloxamento, e ten gran importancia para fixar poboación e impulsar a economía".

Buena cuenta de ello puede dar Noelia Argüelles, del hostal-restaurante Km101, de Baamonde.

Esta empresaria constata que el tejido empresarial de Begonte está íntimamente ligado al Camino de Santiago. "En Baamonde, la mayor parte de los negocios son de hostelería". Valora en este sentido la unión con los concellos de Friol y Mondoñedo para impulsar programas conjuntos en torno a este eje de desarrollo local.

Noelia Argüelles agradeció el apoyo recibido del Concello de Begonte para poner en marcha su negocio de restauración en 2017 y para ampliarlo con alojamiento en 2020. "La pandemia nos dio una bofetada, pero supieron apoyarnos para que pudiésemos continuar", apunta.

El alcalde, José Ulla, coincidió en que la irrupción del covid-19 puso en jaque la economía mundial, pero al margen de las innumerables consideraciones negativas de la pandemia, destacó su influencia "na maneira de ver as cousas. A xente busca agora unha calidade de vida que antes non valoraba e pon os ollos no rural. Hai persoas que compraron casas en Begonte porque non queren volverse confinar nun piso".

Esta tendencia confluye con uno de los mayores problemas que presentan los municipios rurales: la escasez de vivienda. "O Concello pode facilitar a construción, pero fai falta vontade dos propietarios de solares ou de casas para rehabilitar", comenta Ulla. Pone como ejemplo "un veciño de Pacios que dividiu unha terra en cinco parcelas e vendeunas para construír a un prezo asequible. O Concello levou o saneamento nun mes e xa van edificar".

El alcalde insiste en que la voluntad de la administración local es agilizar los trámites burocráticos y facilitar tanto el asentamiento de población como la puesta en marcha de empresas. Apunta que a veces la proximidad al Camino de Santiago condiciona la concesión de licencias porque dependen de la autorización de Patrimonio. "Se o Concello pode dar licenza para unha obra nun mes, Patrimonio non debería demorala con requisitos absurdos". En este sentido, exige "facultades para os concellos, para ser máis operativos e axilizar os trámites na medida do posible. Hai que mimar o empresario".

Desde el Concello de Begonte, se han esforzado por ello en los últimos años, dotando de servicios la mayor parte de su territorio. "Melloramos máis de 90 quilómetros de rede viaria con aglomerado en quente, ampliamos a rede de abastecemento de auga nas parroquias e temos saneamento con depuradoras en once parroquias. Hai rede de internet con fibra e, onde aínda non chega, estase ultimando. Esta é unha ferramenta básica para facilitar o teletraballo, pero tamén a educación e o ocio dos veciños".

El asentamiento de población es muy importante para la economía rural, tanto para asegurar una demanda de productos y servicios como para el propio funcionamiento de las empresas. La responsable de Km101 subraya este aspecto. "Necesitamos mano de obra y que pueda asentarse. Dependemos de la iniciativa privada para ello porque hay mucha gente que no quiere alquilar ni vender sus casas aunque las tenga vacías, pero tampoco arreglarlas".

José Ulla coincide en esta apreciación y asegura que desde el Concello de Begonte se facilitará la tramitación de cualquier iniciativa en este sentido. "Sabemos que temos un problema de solo para construír e de oferta de vivenda para rehabilitar. Apoiaremos as iniciativas para solventalo"