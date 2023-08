Marta Gesto: "Sinto un vencello moi importante coa miña vila"

A Avenida da Terra Chá viuna nacer, como a marcaron as súas raíces chairegas?

O sitio onde nacemos márcanos a todos e a min particularmente. Síntome moi vilalbesa e penso que non vería o mundo como o vexo de non ser polos anos que pasei en Vilalba. Dende que nacín sinto un vencello moi importante coa miña vila, coa miña xente, cos de antes e cos de agora.

E como consegue non desprenderse delas?

Cambiei moito e vivín moitos anos fóra pero a miña xente segue aquí. Miña nai vive en Vilalba, meu pai acaba de falecer pero tamén morreu aquí, teño aos meus amigos de toda a vida e tamén hai un mundo cultural ao que me sinto moi achegada. E logo as redes sociais e El Progreso contribúen a manterme vencellada á actualidade da vila.

Hai algunhas persoas de Vilalba nas que pensaba cando sabía que tiña que intentalo: Varela, don Julio, dona Mari Carmen ou don Chema, por exemplo"

Que sente cando visita Vilalba?

Nunca pasei máis dun mes sen achegarme ata aquí. Cando marchei estudar fóra fíxeno con toda a ilusión, pero agora é diferente. Tanto eu como a miña parella, que é vasco, co paso dos anos estamos desenvolvendo un vínculo máis importante coas que son as nosas raíces.

Pensa en volver?

Son moi movida, pero si, véxome volvendo dunha forma ou doutra. Se non é a vivir de forma permanente, polo menos si a ter a miña residencia na contorna. Madrid non é unha cidade para envellecer, vexo moita soidade. Polo xeral as cidades son moi grandes e non moi agarimosas coa terceira idade. Cando penso na xente maior de Vilalba vexo xente integrada, respectada, querida, acompañada.

Tamén en Madrid é vilalbesa?

Por suposto. Sígome considerando vilalbesa porque nunca me fun. En Madrid tamén teño o momento de facer patria porque fixen boas conexións dentro da miña profesión con xente doutros puntos da Terra Chá e o director de InfoLibre, o medio no que traballo, tamén é vilalbés, o que fai que teñamos unha conexión especial e que ademais de amigos sexamos familia.

E na súa profesión, tivo referentes chairegos?

Seguramente non, porque buscaba referentes mulleres e nin sequera nos grandes medios españois había moitas. Pero hai algunhas persoas de Vilalba nas que pensaba cando sabía que tiña que intentalo: Varela, don Julio, dona Mari Carmen ou don Chema, por exemplo.

Teño moi claro de que falarei, pero gustaríame sorprender aos meus veciños ese día"

Axudáronlle a conseguir as súas metas?

Sempre. Tiven profesores no colexio e no instituto que me animaron a que escribira e desenvolvera todas as miñas inquedanzas; sempre souben que quería ser xornalista. Gustábame contar cousas e sempre me deron esa oportunidade.

O día 30 pregoará as festas da súa vila, como recibiu a proposta?

Chegoume a través da concellería de Cultura e faime sentir moi honrada.

Xa ten pensado de que falará?

Téñoo moi claro, pero gustaríame sorprender aos meus veciños ese día. Non vai ser moi extenso e vai falar da miña vila como eu a percibía, como me cambiou e como a imaxino no futuro.