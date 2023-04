Sinal de identidade gastronómica

Un sinal de identidade. Iso son a Festa da Bola de Liscos e das Freces, que suma xa unha ducia de edicións, e eses dous manxares gastronómicos aos que honra esta cita popular promovida pola Asociación de Amigos da Feira de Bretoña coa colaboración dos negocios da vila, do Concello da Pastoriza e da Deputación de Lugo.

E niso incidía a pregoeira, a historiadora Paula López, responsable do Centro de Interpretación (CIN) da localidade, quen quixo salientar "a importancia do patrimonio inmaterial", onde a gastronomía é un dos elementos a ter en conta, xa que "forma parte da historia viva da rexión e, por suposto, de Bretoña".

"Hoxe cobran protagonismo e difúndense eses pratos dos que hai que estar moi orgullosos", dicía López, que apuntaba tamén, nunha intervención seguida con moito interese polo público presente, que celebrar este tipo de festas "permite poñer en valor os sinais de identidade" e con iso contribúese á súa preservación.

Reparto das Freces. C. PÉREZ

A responsable do CIN, un pouco "nerviosa" pero moi agradecida por ter pensado nela para pregoar esta "iniciativa popular que non deixou de crecer, en xente e en actividades", apuntou ademais que a relevancia non recae só no prato en si, senón tamén na "historia que conleva, o papel que tivo na sociedade e por suposto o modo de facer, que foi transmitido de xeración en xeración".

E é que se algo teñen os dous manxares aos que se lle dedica a cita é o seu carácter de clásicos na volta, como ben recordaba o alcalde da Pastoriza, Primitivo Iglesias, ao introducir á pregoeira, xerente "doutro sinal de identidade de Bretoña, que é o foco da nosa historia, o foco do noso pasado e a proxección cara ao noso futuro". "En poucos sitios van vostedes poder probar a bola de liscos como se fai aquí en Bretoña e en menos sitios van poder probar un manxar tan delicioso como son as freces, que grazas a esta iniciativa dunha asociación que se creou hai anos está recuperando forza e estase dando a coñecer", aseguraba o rexedor, co que o público parecía querer concordar esgotando as existencias dispoñibles.

Voluntarios da Asociación de Amigos da Feira de Bretoña prepararon ao redor de mil racións de freces -cunha nova receita, modificada o ano pasado e que tivo moito éxito- e as panaderías Murado de Aldurfe (Riotorto) e Seivane de Bretoña coceron bolas de liscos para repartir outras tantas racións.

Fontela, López e Iglesias, no pregón. C. PÉREZ

"A pesar do día, que non axudou nada, hai moita xente, así dan ganas de seguir", aseguraba a secretaria da entidade organizadora, Susana Fontela, sobre unha cita cuxa principal novidade foron a trintena de postos de artesanía, gastronomía ou outros elementos que se incorporaron este ano a unha oferta que contaba tamén cunha mostra de vehículos clásicos, tractores e maquinaria e coa animación musical do dúo Estrellas e da escola de música e baile tradicional da Pastoriza.

"Hoxe -por onte- para Bretoña é un día especial", defendía tamén o alcalde, que estivo acompañado por outros representantes políticos, coma o delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ou a deputada Pilar García Porto, facendo fincapé en que a Festa da Bola de Liscos e das Freces xa vai pola duodécima edición "e iso quere dicir que as cousas ben empezadas teñen que continuar ben e acabar mellor".