Simón Lamas deja el Rácing Vilalbés tras 26 años en el club

Simón Lamas, entrenador del primer equipo del Rácing Vilalbés en las últimas seis campañas, exjugador y excoordinador de las categorías inferiores del club, se despidió este viernes del club que lo vio nacer y en el que pasó 26 años de su vida.

En una insólita rueda de prensa organizada por la directiva, el técnico vilalbés, aunque visiblemente emocionado, reconoció que su adiós "non é un momento triste" para él, sino que se trata de un cambio de ciclo motivado por el "desgaste".

"O fútbol son etapas, momentos, ciclos... este se está acabando e se inicia outro, e non me vexo coa capacidade e a ilusión para poder afrontalo e o máis xusto e o mellor para ambas partes é que eu non estea. Estarei noutras posicións porque para min o Rácing é probablemente a cousa máis importante da miña vida, porque me fixo crecer, me deu todo e son racinguista de corazón e tratarei de aportar desde outra posición", aseguró Simón.

Pablo Vivero: "Simón deunos a etapa máis gloriosa do club"

Añadió que se siente "agradecido" al club, al que dijo deberle "todo" y se mostró convencido de que el Rácing Vilalbés "pode seguir crecendo e seguro o fará, porque está no bo camiño".

Simón también recordó que hubo "moitos momentos duros, que nos fixeron crecer", pero que fueron "moitos máis os bos que os malos". "Grazas ao traballo de moita xente, nos permitiu vivir cousas moi bonitas", sentenció.

Despedida de la directiva

El ya extécnico rojiverde estuvo acompañado por el presidente del Vilalbés, Juan José Vázquez Carreira, aseguró que anunciar la decisión de Simón Lamas de marcharse era "un momento especial".

"Simón vai quedar, igual que outra xente, na historia do club. Conseguiu algo que ningún de nós chegou a imaxinar, que foi chegar a Segunda RFEF", dijo, al tiempo que le recordó que "ten a porta aberta para volver outra vez".

El director deportivo del club rojiverde, Pablo Vivero, también intervino, muy emocionado, al reconocer que se identificaba mucho con Simón. "O sentimento que temos polo club é moi parecido. Sempre o antepuxemos a moitas cousas. Simón deunos a etapa máis gloriosa do club en momentos difíciles. Deunos estabilidade e permitiunos vivir cousas incribles", declaró el que fue capitán del primer equipo durante más de dos décadas.