El Sílex manda en Guatemala

El club Sílex de As Pontes volvió a estar más presente que nunca en una Copa del Mundo de tiro con arco, donde dos de sus pupilos aventajados, Miguel Alvariño y Daniel Castro, lograron hacerse con la medalla de oro por equipos en la modalidad de recurvo —junto al burgalés Pablo Acha— al superar a los estadounidenses en la cita disputada en Guatemala, un título histórico para el combinado nacional y para una localidad que vibra con cada triunfo de los suyos.

Este campeonato del mundo, al que se suma la medalla de plata lograda por el benjamín de los ponteses en individual —cayó en una ajustada final ante el indio Anatu Das—, es especial porque los que se han colgado el oro son dos amigos, compañeros de club y, además, cuñados, que pelearán hasta el último aliento por llevar el nombre de As Pontes a unos Juegos Olímpicos, los de Tokio.

Un sueño compartido —Alvariño ya tuvo la oportunidad de debutar en Río— que después de este brillante arranque de temporada, en un año atípico y condicionado por la pandemia, cada vez parece más próximo.

Es por ello, que ambos se han mostrado muy satisfechos con el papel firmado durante esta Copa del Mundo y esperan que los resultados sigan siendo favorables para sus intereses. "Tirei moi forte, as eliminatorias foron consistentes, e ademais do ouro por equipos, quedei sétimo a nivel individual partindo dun corte no que me tiven que enfrontar aos máis top", explica Alvariño, reconociendo que llevar más de "ano e medio sen saír internacionalmente" le generó un poco más de nerviosismo en el round clasificatorio.

Esta experiencia en Guatemala "foi un bo adestramento de cara á seguinte Copa do Mundo en Suíza —que se celebrará del 17 al 23 de mayo en Lausanne—, outra nova oportunidade na que espero chegar aínda máis forte", afirma el arquero, que suma ya varios títulos mundiales en individual, por parejas y ahora en equipo.

El que se estrenó por todo lo alto con un doblete en una Copa del Mundo es Dani, que ya era consciente de que "había probabilidades de coger dos medallas". "He tirado muy bien en la final, pero un fallo en el penúltimo set bastante gordo me dejó fuera de lograr el título mundial", explica el joven, quien reconoce que la plata "sabe a oro por todo el trabajo que he hecho esta temporada".

"Sé que voy por el camino correcto, acabamos de hacer historia y eso reconforta mucho. Aún no tenemos la plaza para Tokio, pero en París lo podremos conseguir si se dan las circunstancias. Tenemos nivel suficiente, nunca había visto un equipo español tan fuerte", apunta Castro, quien ha querido dedicar sus dos triunfos "a mi abuelo, que estuvo malito hace unas semanas en el hospital, fue fuerte y es un claro ejemplo de superación y el que me ha hecho ser quién soy hoy en día".

REACCIONES. Los vecinos de As Pontes se volcaron en las redes sociales con los arqueros ponteses, que también recibieron el respaldo de su club, el Sílex. Su secretario, Alfredo Rubio, se mostró encantado con la "eclosión" de Dani y con la mejora palpable de Maikel, como conocen cariñosamente a Alvariño, "que estuvo entrenando sin referencias aquí y que ha demostrado que va por el buen camino".

Los dos son el reflejo del gran trabajo que se hace en este modesto club, que a lo largo de su historia ha logrado situar a varios de sus arqueros en lo más alto de diferentes competiciones.