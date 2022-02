La SGAE investiga una acusación de plagio de una canción de José Torres

La Sociedad General de Derechos de Autor (SGAE) tendrá que dedicir si existe plagio en un tema que el músico y compositor José Torres, natural de Saavedra y afincado en Lugo, defiende que es suyo, pero que el también músico y compositor begontés Adrián Vigo grabó como propio, figurando además como autor, en su segundo trabajo discográfico, Reflejos, publicado en 2018.

"Un amigo fíxome chegar o disco", explica José Torres, a quien le sorprendió identificar "un tema meu" en este. "Sabía que o tocaba, e non me parecía mal, pero o que non está ben é que o grave como propio e por iso me puxen en contacto coa SGAE", precisa, recordando que hace unos años había reconocido esta cumbia en un concierto en la calle en Lugo e incluso se había acercado para hablar con ellos, identificándose como el autor, pero sin que la conversación fuese a más.

Sin embargo, entiende que incluir el tema como propio en el disco "é un plaxio". "Fixo unha versión que non podería facer sen permiso do autor, e menos aínda figurar el como autor", defiende Torres. Tras su primera comunicación con la SGAE, desde esta le pidieron que remitiese documentación que avalase su denuncia contra Adrián por "atribuirse la autoría que no le pertenece". Una vez recibida su información, la entidad tramita "una reclamación por uso de la obra en soporte físico (porque salvo error, no hay venta digital) y no constar tras comprobaciones oportunas licencia de reproducción mecánica de nuestra entidad por parte del productor fonográfico", así como una segunda reclamación "por indicarse en los créditos de la obra como autor".

Adrián Vigo asegura que no ha recibido hasta ahora ninguna comunicación de la SGAE y muestra su "total disposición" a colaborar para esclarecer el asunto

Torres precisa que él nunca llegó a grabar el tema, pero que tiene las partituras y que ya lo compuso y lo registró en los años 90. Apunta además que este formaba parte del repertorio de una orquesta de la que formó parte, que cree que puede ser donde Adrián Vigo se familiarizó con dicha canción.

Por su parte, Adrián aseguró no haber recibido por el momento ningún tipo de comunicación de la SGAE, si bien mostró su "total disposición" a colaborar para esclarecer el asunto, detallando que en su caso también se registró la canción al incluirla en el disco "e a SGAE non nos dixo que houbese ningún problema".

"Confiamos en que a SGAE entenda que non existe plaxio", dice, precisando que ya lleva muchos años interpertando el tema, "composto cando estaba nun grupo anterior" y que decidió incluirlo en el disco por ser un homenaje a las orquestas y las verbenas.

Dos músicos con gran vocación

El cantautor José Torres no se dedica a la música profesionalmente, pero lleva toda la vida ligado a ella, toca varios intrumentos y ha formado parte de diversas formaciones. El compositor, que hace poco debutó también en el mundo literario, lleva más de 50 años componiendo temas, que siempre ha registrado.



La música también es vocacional y parte fundamental de la vida de Adrián Vigo quien, con una dispacacidad física del 80% reconocida que afecta a sus manos o su vista, siempre ha luchado por dedicarse a su gran pasión.