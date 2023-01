Un servizo prioritario que xa chega a todos

"É motivo de orgullo para un concello pequeno como o noso, eminentemente rural e cunha orografía e xeografía bastante complicada, ofrecer un servizo de auga municipal en todas as parroquias de Muras, nas oito que temos. E xa podemos dicir que está feito e completado". Así de satisfeito se mostra o rexedor murés, Manuel Requeijo, ante unha das principais apostas do seu equipo de goberno, que vén de completar as dúas últimas traídas municipais neste 2022, un ambicioso proxecto que iniciaran xa hai varios anos.

De feito, en 2018 destináranse un total de 282.970,16 euros a levar a traída municipal aos lugares de Abelaira, Ucheiras, Cabanela e Coruxos, ademais de Musdradas e Abidueira, na parroquia de Muras.

Un ano despois abasteceuse A Xestosa, tamén en Muras —un proxecto que contou cun investimento total de 251.186,43 euros— púxose un sistema de desinfección na parroquia do Viveiró —por valor de 6.511,72— e instalouse a traída no barrio da Paleira —con 27.340,20 euros—.

TRAÍDA DA BALSA. "En 2020 fixemos a obra máis importante neste sentido, a traída de auga da parroquia da Balsa, que contou cun investimento total de 362.040,86 euros", explica o rexedor murés, Manuel Requeijo, recordando que foi unha obra de gran envergadura e con algunhas dificultades, xa que requeriu da instalación "duns 18 quilómetros de tubaxe".

"Fíxose tamén unha captación e un depósito de acumulación con capacidade para 55 metros cúbicos. E é o que dá servizo ás distintas casas da parroquia", engade Requeijo, quen repasa tamén os traballos feitos con posterioridade hasta completar as traídas municipais de auga das oito parroquias do municipio chairego.

Así, no ano 2021, o Concello murés promoveu tamén as obras da traída de auga ao Piocorto —un barrio de Sisto—, O Porto —un lugar da parroquia de Irixoa— e O Cal —no Viveiró—, e tamén se reforzou o depósito de captación de Muras.

"Dotouse de auga o lugar da Igrexa de Irixoa, cun investimento total de 87.205,24 euros, e tamén se instalou unha depuradora na parroquia do Viveiró, cun orzamento de 113.615,19 euros", confirma o rexedor nacionalista en canto aos traballos realizados ao longo do 2021.

Neste ano que está a piques de rematar, aproveitouse para dar por finalizados os últimos traballos que quedaban pendentes e así dotar a todas as parroquias do servizo.

Deste xeito, levouse a auga á parroquia de Ambosores, uns traballos para os que se destinaron 61.742,66 euros, e tamén se fixo a traída nos lugares dos Campos e A Susana, que precisaron dun investimento de 40.270,56 euros.

"Todas as traídas contan con sistema de depuración e cloración cumprindo os requisitos sanitarios", engade o alcalde murés, quen recorda que para todos estes proxectos se destinaron partidas económicas procedentes do fondo de compensación ambiental, tamén coñecido popularmente como canon eólico.

REGULARIZAR ENGANCHES. Ademais de aproveitar para ofrecer o servizo de auga en todas as parroquias e a todos os veciños, o goberno de Muras quixo tamén regularizar a situación que presentaban algúns enganches.

"Cando entramos no Concello atopámonos que había algúns que estaban enganchados ilegalmente á rede, e intentamos solventar esta situación para o ben de todo o colectivo", confirma o rexedor, Manuel Requeijo, quen recorda que ademais dende o Concello se dan todas as facilidades para que o servizo teña unha taxa mínima para os usuarios.

"O Concello asume case todo o custo que pode. Os veciños teñen que pagar só 30 euros polo enganche e o resto é mínimo, non lles pasamos nin un recibo trimestral nin nada", engade Requeijo, quen entende que se trata "dun servizo básico" e que como tal a el deben ter acceso "todos".

Por iso esta foi unha das teimas do equipo de goberno que lidera. "A nosa liña é clara, levamos actuando nun ben básico durante anos con fortes investimentos", conclúe, esperanzado en que este servizo poida seguir funcionando á perfección moito tempo.