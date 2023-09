El servicio de atención temprana de As Pontes se consolida con 46 menores

El servicio de atención temprana de As Pontes, que arrancó en 2019 y cuenta con tres trabajadoras -logopeda, terapeuta ocupacional y psicóloga- se consolida en el municipio, con un mayor número de familias atendidas y un incremento de las horas de atención.

En la actualidad, el servicio, que se presta en las instalaciones de la clínica Cemo, atiende a 46 menores y ofrece un total de 84 horas semanales de atención individualizada, un 15% más que en el año 2022.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, realizó este miércoles una visita al centro, acompañada de la jefa territorial de la consellería, María Blanco Aller, y de representantes municipales. Allí, destacó la importancia de este servicio, que, recordó cuenta con una ayuda de 210.441 euros hasta 2024, correspondiente a las tres últimas anualidades.

Durante la visita, Aneiros anunció que está abierta la convocatoria de ayudas y destacó la importancia de "achegar os servizos públicos a todas as galegas e galegos e favorecer a igualdade de oportunidades equilibrando as prestacións no rural e urbano".

"É un servizo esencial para todas aquelas familias que se enfrontan a unha situación non esperada no desenvolvemento do bebé. A través do programa tratamos de ofrecerlles ás familias un recurso co fin de mellorar a calidade de vida dos seus fillos, contribuír a que as crianzas teñan maiores oportunidades de futuro, buscando que cada neno e nena teña o mellor comezo da súa historia persoal", destacó la concejala de Servizos Sociais, Tania Pardo, que aseguró que el reto del Concello es conseguir un local propio.