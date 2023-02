Serra da Ferradura: de fontes, bicis e vistas 'brutais'

Localización

Para gozar das vistas que ofrece a Serra da Ferradura, hai que empregar as pistas dos eólicos. As coordenadas da zona de Pena Grande son 43°05’29.9”N 7°17’47.2”W. Hai uns once quilómetros dende O Cádavo, uns nove dende Castroverde e uns dez dende Mosteiro.

Vento

Endesa tramitaba a principios deste século a instalación do parque eólico Punago —toma o nome de Puñago, un lugar de Castroverde—, ao que destinou un investimento de 3.175.906.569 pesetas e que conta con 46 muíños repartidos polos tres concellos e cunha potencia instalada de 30,36 megavatios.

Auga

A zona ten unha gran riqueza acuífera, polo que son varias as traídas veciñais que se foron habilitando co paso dos anos e que abastecen a diversos barrios.

Rocha, acivro e eólicos. C. PÉREZ

"Lémbrame a cando era pequeno, ía cos veciños na bici e tráeme moi bos recordos da infancia", conta Jesús Penelas Blanco, veciño da parroquia polega de Caraño, sobre o que segue a ser un dos seus recantos favoritos do municipio, a Serra da Ferradura, na que Pol conflúe cos veciños concellos de Baleira e de Castroverde.

"Para nós ir alí era coma unha aventura, subiamos catro, cinco ou seis rapaces que viviamos nos barrios máis próximos, en Churiz, en Cubeiro e en Mirón, ás veces iamos merendar alí, e gustábanos baixar a lo loco", lembra Jesús sobre unhas excursións compartidas que non supoñían ir moi lonxe en canto a quilómetros, pois hai unha distancia de dous ou tres, pero si eran todo un reto polo moito que había que subir. "O punto máis alto de Pol está a 936 metros, pero o monte supera os mil", detalla.

Vistas dende unha das penas da Serra da Ferradura. C. PÉREZ

As dúas rodas de antano son hoxe catro, cando volve coa familia ou con coñecidos no coche —a xente achégase con periodicidade para gozar da paisaxe—, ou ningunha, se vai a pé nun deses roteiros aos que un grupo de amigos e el se afeccionaron durante a pandemia nun redescubrimento da natureza. "As vistas dende alí son moi boas, brutais", di, recomendando subirse ás rochas da Pena Grande para ter aínda unha mellor perspectiva e otear os arredores, a Terra Chá ou Lugo.

E se vistas hai dende o alto do monte, lendas e segredos agóchanse debaixo das pedras. "A xente maior conta unha historia daquel monte, debaixo das penas hai unha cova pola que hai que pasar arrastras e alí hai unha fonte na que antes bebía a xente, aínda que eu nunca me atrevín a facelo", relata Jesús, que fala tamén doutro manancial, a Fonte das Augas. "Desa din que son augas férreas, que teñen propiedades curativas", detalla un mozo ao que lle gustaría ver este espazo mellor aproveitado polas múltiples posibilidades que cre que ten.

Eólico do parque Punago. C. PÉREZ

"É un monte espectacular, con augas de calidade que se podería xestionar de maneira máis eficiente", defende Jesús sobre unha gran superficie na que conviven os muíños coa súa particular sinfonía, as plantacións de eucaliptos e de piñeiros con vetustos acivros e carballos, as eternas penas e as sempre impoñentes vistas.