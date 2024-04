Sergio Pazos pone banda sonora al San Simón en una cita con gran éxito

El cómico y actor Sergio Pazos se encargó este sábado de poner banda sonora al San Simón en un pregón lleno de guiños y referencias al mundo del cine y la política en el que animó a continuar con la promoción de un "gran embaixador" que demostró, una vez más, su poder de convocatoria.

El pregonero de la XXVIII Festa do Queixo San Simón da Costa, que invitó a cantar y a bailar a la gente, se convirtió en Iker Jiménez para investigar el éxito del queso vilalbés, pero también hizo de Gollum, ET, Sherlock Holmes, Groucho Marx, Teminator o El Padrino en una extensa lista en la que también aparecieron en escena Rajoy o incluso Fraga.

El pregón fue uno de los platos fuertes, pero no el único, de la primera jornada de "unha das citas máis importantes do ano", tal y como destacó la alcaldesa, Marta Rouco, que habló de un producto que "forma parte da historia de todos nós, que cada vez é máis premiado e máis internacional pero que non perde a súa orixe".

El programa arrancó con la ruta BTT, en la que participaron más de 300 ciclistas, y que hizo, según los propios queseros, que la afluencia de público se disparara ya por la mañana, y con buen ritmo de compras. "Soy como una ratita, no me decido porque me gustan todos", decía un comprador ayer ante la amplia oferta.

El programa incluyó una cata y maridaje de San Simón con vinos gallegos, dos talleres infantiles, uno de elaboración de queso y otro de cocina que reunieron a más de cien menores, y mucha música, con el concierto de The Rapants por la noche y animación con Buxos Verdes por el día.

Las siete queserías de la DOP San Simón y otro medio centenar de puestos, entre los que se ofrecen todo tipo de variedades de quesos, volverán a mostrar sus mejores productos este domingo al público hasta las 15.00 horas.