El Sergas prepara un cribado para detectar positivos asintomáticos en Vilalba

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares Rico, avanzó este martes que la Consellería de Sanidade prepara un cribado en el concello de Vilalba para detectar el mayor número posible de asintomáticos positivos y frenar así la transmisión del coronavirus. Según indicó, el Sergas está analizando la incidencia del covid en el municipio en función de la edad de las personas contagiadas para dilucidar cuáles son los colectivos más afectados por la pandemia y establecer a qué sectores citan para someterse a las pruebas.

La intención de la Consellería de Sanidade, según indicó Ares Rico, es realizar el cribado poblacional en fin de semana, y todavía queda por establecer dónde se hará y cuántos equipos desplazará el Sergas, todo ello en función de cuál sea finalmente la población diana. "Unha vez que teñamos decididos os grupos farase unha invitación a tódolos que pertencen a eles a partir dos datos da tarxeta sanitaria", explicó el gerente del área lucense.

"A partir de que no día de hoxe [por este martes], ou como máximo mañá, teñamos decididos todos estes parámetros, comezaremos a traballar na citación que será a través de programas automáticos de citación de cribados que están utilizando o Sergas e a Consellería de Sanidade para invitar a participar á poboación diana que se decida en función dos grupos de idade que teñan maior incidencia", resumió Ares.

El objetivo del Servizo Galego de Saúde es detectar positivos entre la población sin síntomas, "xente que esté infectada que pode ser transmisora e que, en efecto, están transmitindo e mantendo a continuidade da infección, pero que non teñen síntomas, co cal, non temos capacidade de detectalos e poder traballar con eles e facer a corentena necesaria, polo que seguen transmitindo".

VACUNACIÓN. Ramón Ares se refirió también a la campaña de vacunación, que ha permitido vacunar a más de 3.700 sanitarios contra el covid-19. Se trata de trabajadores del Hula, del hospital de Burela y del de Monforte, además de empleados de los servicios de atención primaria que están trabajando en primera línea, en contacto con enfermos y pacientes covid. "Dentro de tres semanas recibirán a segunda dose", explicó.

"Unha vez que rematemos de vacinar estes traballadores e tamén os residentes cos que iniciamos a segunda dose, seguiremos vacinando ao resto para acadar o máis rápidamente posible a vacinación de todo o persoal sanitario", concluyó el gerente.