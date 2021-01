El Sergas estrena con el cribado vilalbés otra forma de detectar la transmisión

La provincia de Lugo será escenario en los próximos días de distintos tipos de cribado, todos con el mismo objetivo de detectar positivos asintomáticos, pero de diferente metodología. Aunque todos sirvan para lo mismo no todos se pueden aplicar en las mismas circunstancias.

El más novedoso y ambicioso es el iniciado este domingo en Vilalba: un cribado con PCR de saliva a mil vecinos de entre 20 y 30 años con el que se pretende dar respuesta a la pregunta de dónde están los positivos en una población que lleva con un cierre perimetral en vigor desde hace dos meses. Pese a esa y otras medidas restrictivas, la transmisión no se contiene y para saber por qué el Sergas estrena en Lugo, con este cribado, varios aspectos que espera seguir usando en otros concellos. Para empezar, la manera de convocar a los participantes.

En este caso, y por primera vez, se les ha enviado un SMS a sus teléfonos móviles, una medida rápida de citarlos que supone un importante ahorro de tiempo y energía. En otros cribados, con varios cientos de participantes, se tenían que emitir uno a uno esos volantes y, también una a una, hacer todas las llamadas telefónicas precisas para convocar a los vecinos seleccionados.

La razón de haber seleccionado precisamente a ese grupo de población no es tanto porque se estén detectando en Vilalba todos los casos en ese grupo como que, en general, el de 15 a 30 años es en el que hay más incidencia en toda Galicia. Además, es un grupo de edad usuario diario de móvil, para quien no supone ninguna dificultad interpretar unas indicaciones remitidas por SMS, algo que quizás ocurriría con mayores de 65, por ejemplo. Y, como gran parte viven con sus padres, los positivos servirán de alerta de brotes familiares.

El cribado previsto en O Vicedo, con 600 vecinos anotados, será con PCR convencionales de muestra nasofaríngea

Los participantes han sido citados en el campo de la feria donde varios equipos les entregarán el tubo para depositar la saliva y las instrucciones para hacerlo. Debe tomarse la muestra a primera hora de la mañana y ser suficiente para el cribado. Al entregar cada tubo se enlaza con un código QR que identifica al participante.

El análisis de las muestras de saliva se realiza en Vigo y esto, no tener que organizar un cribado de mil personas con medios propios, es también una ventaja para el área sanitaria. Si Microbiología del Hula debe asumir el peso de un cribado de cientos de personas, en esa jornada el resto de PCR de la población se retrasa necesariamente. Con este sistema, no interrumpe en absoluto la actividad.

El pooling de saliva, el método que se usa para analizar estas muestras, es el mismo usado para cribar a los trabajadores de las residencias de mayores. Está pensado para utilizar en poblaciones en las que se espera que la mayoría de resultados sean negativos porque lo que se hace es mezclar inicialmente varias muestras. Así se pueden tratar más en menos tiempo. Sin embargo, si hay algún positivo detectado en alguna de esa mezclas se analizan de nuevo todas las muestras utilizadas en aquella en concreto para diagnosticar los casos uno a uno.

Cuando se cree que los positivos pueden ser muchos un sistema así deja de ahorrar tiempo porque obliga a hacer las pruebas dos veces.

El Sergas intenta hacer este tipo de cribados los días no laborables en los centros salud, cuando hay menos presión para el laboratorio

Otra de las ventajas del cribado con saliva es que, los equipos, en este caso, son más reducidos. Tomar muestras nasofaríngeas es más trabajoso y requiere de más personal. Sin embargo, resulta sencillo y rápido repartir los tubos y también lo será recogerlos mañana. A todos los participantes se les vuelve a citar en el mismo sitio, el campo de la feria, para que los depositen.

También este fin de semana se hará un cribado, en esta ocasión de las PCR convencionales de muestra nasofaríngea, en O Vicedo. Se trata de un cribado dirigido, en el que se selecciona a los participantes en función de las interacciones sociales que exige su trabajo y, por tanto, se convoca a hosteleros, comerciantes, farmacéuticos...En total se han apuntado unas 600 personas y sus muestras se analizarán en el laboratorio del Hula.

Además de para favorecer la participación, otra de las razones por las que los cribados se hacen en fin de semana es porque se hacen menos solicitudes de PCR a población general, ya que los centros de salud no abren en fin de semana, a excepción de las urgencias, con lo que se sobrecarga menos el laboratorio.

PALAS DE REI. Finalmente, a partir del lunes, en Palas de Rei se cribará a 500 personas seleccionadas aleatoriamente entre los vecinos que tienen de 18 a 65 años y, también por primera vez, se usará un test de antígenos. El recurso a esa prueba muestra cierto cambio de parecer del Sergas, que siempre ha defendido que deben usarse solo en pacientes con síntomas. Cuando llegaron por primera vez a España, solo la Comunidad de Madrid los usó para cribar a asintomáticos. En Galicia se utilizan en urgencias y en centros de Primaria cuando llegan pacientes con síntomas, mientras que se criba exclusivamente con PCR que se considera más sensible.

Sin embargo, en este caso, se explica que los antígenos ganan mucho en capacidad predictiva si se utilizan en poblaciones donde se da una alta incidencia acumulada; que es el caso de Palas, que tiene ahora 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Una ventaja es que se trata de test rápidos, con los que se obtiene un resultado en 15 minutos favoreciendo un aislamiento veloz de los positivos. No sobrecarga los laboratorios al ser una prueba que se hace in situ.

Su principal desventaja es que también requiere de muestra nasofaríngea. Se le tomará a cien vecinos al día, de lunes a viernes, en el centro de salud. Todos fueron citados por SMS.

Cientos de jóvenes respondieron a la llamada del Sergas para ayudar a controlar la expansión del virus

"Con la incidencia que hay en el pueblo, está muy bien que se hagan controles. Hay que pararlo de alguna manera", decía este sábado Iago Pérez, vilalbés de 27 años, uno de los cientos de jóvenes que se acercaron a una de las dos carpas instaladas en el campo de la feria a recoger el kit para tomar en casa la muestra de saliva que este domingo, de 9.00 a 11.30, debían entregar en el mismo punto.

"Hai moitos casos asintomáticos, sobre todo na xente nova, así que entendo que isto é necesario ", apuntaba Natalia Teniente mientras hacía cola en su coche, la fórmula elegida por la mayoría de los convocados para acudir a la cita. También desde su vehículo, Francisco Cádiz, de 30 años, incidía en la necesidad de llevar un "control total" para poder identificar "quién está contagiado", precisamente la razón que lo llevó a él a responder positivamente a la convocatoria.

"É un proceso sinxelo que está ben para detectar asintomáticos, porque non conseguimos que baixen os casos"

En la misma línea se manifestaba Iago Durán: "Se che dan a oportunidade de facer a proba, e é gratis, por que non o vas facer? Así sei como estou e se o teño", decía después de haber recibido las indicaciones de un cribado que ve "importante". "Hai que controlar quen pode telo e quen non, e ver que se pode facer", concluía.

Y es que los jóvenes son conscientes de que en Vilalba la situación no mejora. "Non conseguimos que baixen os casos, así que isto está ben para detectar asintomáticos ", explicaba Irene Pena, quien, como muchos otros, aprovechó su desplazamiento no solo para recoger su PCR, sino también la de su hermano. Y una vez familiarizada con las instrucciones de la toma de muestras que tendrá que transmitirle a él, asegura que el proceso "é moi sinxelo".

La "importante incidencia" registrada en Vilalba en los últimos 15 días —95 nuevos positivos diagnosticados—, unida a que esta "se sigue mantendo no tempo" pese a las restricciones, llevaron al Sergas a apostar por este cribado, tal y como precisó este sábado Ramón Ares, gerente del área sanitaria de Lugo, que se desplazó a Vilalba para comprobar de primera mano la marcha de un proceso de cuyos resultados se espera disponer a mediados de semana.

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, aprovechó su visita para reiterar su petición de realizar un cribado en el sector servicios y ampliar estas pruebas a otras franjas de edad. Hizo además un llamamiento "á responsabilidade individual", al constatar la proliferación de casos asociados con celebraciones familiares, matanzas u otras reuniones similares.

El Concello, Cruz Roja, Protección Civil y el servicio de Atención Primaria de Vilalba prestan este fin de semana su colaboración al Sergas, que desarrolla estas campañas de cribado conjuntamente con la empresa pública Galaria.