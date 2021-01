O Sergas constatou a evolución "positiva" en As Pontes, Carnota e Narón

O comité clínico de expertos que asesora á Xunta constatou na súa reunión deste luns unha melloría na evolución epidemiolóxica tanto nos municipios de Carnota e As Pontes como o de Narón, que verán aliviado o seu nivel de restricións pola redución da incidencia do covid-19.

O informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública e abordado este luns no comité de expertos destacou, especificamente, a evolución positiva na taxa acumulada a 14 días nestas localidades.

Deste xeito, segundo a orde publicada no Diario Oficial de Galicia, Carnota e As Pontes, con restricións de nivel medio alto e máximo, respectivamente, pasarán ás limitacións de carácter básico.

Estas novas medidas implicarán a eliminación das limitacións de entrada e saída nestes puntos, nos que rexerá a regra xeral de que os grupos e reunións en espazos públicos ou privados non superen o seis acodes, salvo que se traten de convivientes.

Narón, pola súa banda, pasará do grupo de municipios con restricións de nivel medio-alto ás limitacións de nivel medio, o que leva a este enclave a separarse do ámbito territorial que conformaba con Ferrol.

Doutra banda, o DOG publica á súa vez a extensión do peche perimetral da comunidade autónoma ata o próximo 11 de xaneiro, salvo para desprazamentos debidamente xustificados.

Esta restrición contará coa excepción da celebración do día de Reis, entre as 6.00 e as 23.00 horas, franxa na que se permitirá a mobilidade a aqueles territorios de residencia habitual de familiares.

No entanto e a pesar de que se recomenda evitar a mobilidade, aquelas persoas que se despracen de territorios con alta incidencia de covid-10 terán que comunicar os datos de contacto e estancia no prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada a Galicia.