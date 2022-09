El Sergas asegura que el consultorio de Parga retomará su actividad este mes

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) retomará la actividad asistencial del consultorio de Parga a lo largo de este mes de septiembre, tal y como aseguran desde el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, desde donde insisten en que la decisión de "trasladar temporalmente" parte de la atención al centro de salud de Guitiriz se debió a la "pandemia de covid-19".

El anuncio de recuperar la actividad en Parga a partir de septiembre llegó ya el pasado marzo. Por eso, y una vez llegados al ecuador del mes, la plataforma Parganon se divide mantiene en pie la convocatoria para una asamblea abierta y manifestación que se celebrará mañana domingo -12.30 horas en el centro médico- al considerar que la noticia llega con "un retraso inaceptable" y que sirve para "gañar tempo". Lo califican además de "unha nova tomadura de pelo".

Por su parte, desde el Sergas sostienen que, una vez llegada esta fase de la pandemia, Parga volverá a contar con servicio de medicina de familia y "verá reforzada a atención de enfermería", al ser "factible garantir unha atención sanitaria segura e de calidade". Recuerdan así mismo que las instalaciones continuaron albergando el servicio de enfermería "aínda durante a pandemia" y que el edificio "non reunía os requisitos establecidos no plan de contixencia contra o covid-19", ya que la estructura física y la disposición arquitectónica "non permitía manter as obrigadas e necesarias distancias de seguridade", como tampoco los circuitos de doble circulación.

Una jubilación. Mientras tanto, los vecinos temen "un peche inevitable". Hablan así de la jubilación en el mes de agosto de una facultativa adscrita al centro de salud de Guitiriz, cuyo cupo de pacientes "se está a repartir entre os médicos restantes, o cal indica que non hai previsión de cubrir a praza".

De este modo, y frente a los cinco médicos que había anteriormente para todo el municipio guitiricense, quedarían dos para la capitalidad municipal y dos para Parga, lo que, a ojos de los responsables de la plataforma vecinal, "reduce as posibilidades de reapertura de Parga e máxime cando podería producirse algunha xubilación máis nos vindeiros meses", auguran.

En este sentido, los convocantes de la manifestación recogerán firmas para exigir al Sergas "concreción nos prazos e nas formas e unha reunión con Ramón Ares, o xerente da área sanitaria de Lugo -ya la solicitaron el pasado 9 de agosto, pero aún no fue respondida-, para que nos expliquen que vai pasar coa praza da médica xubilada e coas do resto de facultativos", explica Afonso Losada, de Parganonsedivide, que añade que "no centro de saúde de Guitiriz estes días aínda non sabían nada do que vai pasar co consultorio".

"Ramón Ares asegurounos en febreiro que baixo ningún concepto se ía producir a amortización de ningunha praza; obviamente, mentiunos", concluyen los miembros del colectivo.