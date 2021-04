Serfuja moderniza el tanatorio de Castro y renueva sus instalaciones

Serfuja acaba de terminar con las obras de modernización de su tanatorio de Castro de Ribeiras de Lea, abierto desde 1998. Los trabajos han consistido en la renovación de sus instalaciones, incluyendo mobiliario y tecnología, además de la optimización de espacios.

La intervención, la de mayor envergadura llevada a cabo por la compañía lucense en sus 22 años de historia, se ha centrado en el pintado y la mejora de zonas comunes del tanatorio y de las salas que ocupa cada familia, en las que se renovaron techos, suelos y túmulos.

Además, se reestructuraron espacios para ganar en confortabilidad en áreas como la oficina, la cafetería o el office, se instaló mobiliario nuevo y se incorporaron pantallas, entre otra tecnología.

El proyecto de renovación, que también se refleja en la zona de la capilla, le da continuidad a la luminosidad y la transparencia que se aprecia en las instalaciones que Serfuja inauguró en 2016 en el polígono de As Gándaras de Lugo.

"Do que se trata é de impulsar a presenza de luz e de buscar espazos máis diáfanos para que as familias se sintan o máis cómodas posibles nun momento de dor", explica su gerente, Jorge Balado, indicando que las obras también buscan el confort "das persoas queridas que acoden ao tanatorio como do propio persoal", integrado actualmente por una veintena de trabajadores.