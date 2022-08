A seca preocupa en toda a Terra Chá

A situación pola falta de auga na comarca da Terra Chá comeza a preocupar aos alcaldes, especialmente nalgúns municipios nos que xa se estableceron limitacións. É o caso do Concello de Muras, o cal emitiu un bando para limitar o abastecemento de auga con fins domésticos e humanos, prohibindo á súa vez o lavado de coches, a rega de xardíns, prados e hortas, así como o enchido e limpeza de piscinas particulares.

Unhas prohibicións que tamén veñen de establecer os Concellos de Guitiriz e Xermade. No caso de Castro de Rei, a baixada do caudal do río xa pode notarse na área recreativa do río Azúmara e na fonte de Prevesos, un dos principais abastecementos do concello. Tamén este municipio emitiu un bando apelando á responsabilidade dos habitantes, pois trátase dun territorio cun consumo de auga moi elevado que de alargarse a situación podería sufrir problemas maiores.

"Temos un consumo dun concello de máis de 30.000 habitantes", aseguraba Francisco Javier Balado, alcalde de Castro de Rei. Para previr esta situación nun futuro, o Concello baralla emitir un bando para advertir á veciñanza da importancia de dotar os seus fogares de fontes e pozos propios, así como de mantelos en bo estado.

Pola súa parte, outros concellos chairegos emitiron eses mesmos bandos sobre a importancia de facer un uso responsable da auga, xa que prevén que as maiores dificultades poden chegar nos próximos meses.

Tamén en Pol, Vilalba e Begonte advirten desa importancia e permanecen expectantes ante a situación que traerá o outono, pois xa tiveron que achegar auga con cisternas en zonas como a parroquia de Caraño, en Pol; a contorna de Santalla, en Begonte; e algún núcleo rural de Vilalba.

Máis tranquilos se atopan en concellos como Cospeito, onde polo de agora non están sufrindo ningunha problemática nin teñen previsto que xurda a curto prazo.