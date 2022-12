Brais Lamela: "Sentinme moi feliz na presentación e estiven cómodo"

O escritor vilalbés Brais Lamela compartiu a alegría de publicar o seu primeiro libro, Ninguén queda, con todos os seus achegados e veciños de Vilalba nun evento organizado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha). A obra viaxa polos lugares polos que viviu o autor e ten un gran compoñente investigativo relacionado coa Terra Chá e co seu pasado na época da ditadura, contado dende unha perspectiva sutil.

De que vai o seu libro Ninguén queda?

Supoño que en certo sentido é a historia dunha vila anegada nas montañas de Galicia e dos seus habitantes, moitos dos cales foron desprazados forzosamente á Terra Chá para formar parte dun proxecto de colonización do medio rural. Tamén é a historia dun rapaz que pescuda esa historia, que semella extinta pero que se cadra non o está realmente.

Cando naceu o proxecto e como foi madurando ata o momento da súa publicación?

Naceu con certa curiosidade por unha serie de palabras que escoitaba na casa: os colonos, a colonización… que quería dicir colonizar a Terra Chá? Sinto que a palabra colonización evoca máis ben realidades alleas, fainos pensar en contextos transatlánticos, non tanto no próximo. Interesábame interrogar ese proxecto, a colonización, entender as historias daqueles que foran desprazados e comprobar se podía seguir a ter certo significado para nós, ou non.

Como se inspirou para escribir esta novela?

Hai un proceso de documentación sobre o episodio histórico, pero tamén un proceso de introspección. Interesábame dende o principio vincular o máis íntimo con este pasado afastado, distante.

Empregou a súa propia experiencia nos lugares nos que transcorre a historia á hora de escribilo?

Si, penso que é un libro moi apegado aos lugares en xeral, aos espazos na súa dimensión máis concreta: desde os pisos dos estudantes en Nova York ata as montañas e as chairas de Galicia, o libro transita por espazos que coñezo ben e que me interesaba describir.

Que significou para vostede presentar o libro na súa terra natal?

Unha alegría! Sentinme moi feliz na presentación, rodeado de tanta xente querida, profesoras do IES Basanta Silva, amizades... realmente estiven moi cómodo e alegroume que o libro tivese unha boa acollida entre persoas tan próximas, que achegaron perspectivas moi interesantes sobre o texto.

E facelo da man dunha asociación como o Iescha?

Moi contento de colaborar cunha organización que fai tanto traballo de dinamización cultural sobre a Terra Chá. Marisa Barreiro foi unha anfitrioa marabillosa e Xabier Cordal, autor dun dos meus poemarios favoritos e dun libro de contos absolutamente magnífico, ‘Relatos para televisión’, preparou un texto moi fermoso e xeneroso sobre o libro, e apreciei moito o ton da nosa conversa.

Que lle achegou vivir e estudar en varios países? Reflíctese iso na súa obra?

Non me interesaría tanto a estranxeiría de non tela vivido, se cadra. Ou se cadra si. Supoño que un pode ser un estranxeiro na súa terra natal sen ter que saír nunca dela.

Que significado ten para vostede inaugurar, con Euseino? Editores, a colección Rúa do Lagarto 2?

Pois estou contento de participar nun proxecto independente sobre a cultura galega, e tamén moi feliz de ter traballado en proximidade coa escritora Berta Dávila, que foi a mellor editora que puiden pedir para un primeiro libro.