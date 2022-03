Soñaba con ser astronauta cuando las niñas de su generación preferían ser enfermeras, médicas o profesoras, pero la tenacidad y la libertad que le dieron sus padres convirtieron las aspiraciones en un objetivo real.

Neves Seoane nació en Celanova (Ourense), no es astronauta pero sí física de la atmósfera. Lo que más se le parece. Actualmente dirige el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar), un proyecto único cuyas cuatro primeras integrantes fueron mujeres: Ana Corrales, Marga Hernández, Carmen Muñoz y la propia Neves. "Nos presentamos al examen y aprobamos las cuatro, ahí fue cuando comenzó este proyecto", explica la actual directora de un centro en el que actualmente trabaja un equipo de seis personas.

Entre ellas está Lucía Sánchez, ingeniera aeronáutica de Gijón que desarrolla sus prácticas en Rozas, mucho más cerca de casa de lo que esperaba. "Yo ya barajaba Madrid o salir a Europa", reconoce una joven que compagina el trabajo con el máster en Ingeniería Superior. En su caso, el aterrizaje en una carrera tradicionalmente masculinizada vino de la mano de la curiosidad y, aunque cada vez hay más chicas, "seguimos siendo menos", explica.

La situación mejoró desde que Neves Seoane pasó por las aulas, cuando en su promoción "no llegábamos al 20% de toda la clase", pero la tendencia no es optimista. "Vamos para atrás, en Física, Matemáticas o Ingeniería Informática hay menos mujeres ahora que hace unos años", confirma.

El estigma de "carreras de chicos y carreras de chicas" planea a día de hoy y se traduce también en lo laboral. "La sensación que tuve toda mi vida fue la de justificar mi conocimiento y mi valía, cosa que mis compañeros nunca hicieron", lamenta Seoane. Eso sí, con matices: "En el Inta sí que puedo decir que he tenido muchísima suerte, porque he llegado a donde he llegado gracias a los compañeros que me han rodeado y los jefes que he tenido, que me han apoyado ". Neves fue de las primeras en volar en el avión C212, equipado instrumentalmente para estudiar los parámetros de nube, de atmósfera libre, aerosoles, cenizas... y ahora dirige un centro pionero en el interior de Lugo, capaz de asentar población y colocar a Rozas en el mapa de la ciencia y la tecnología, pese a que las mujeres en puestos de dirección "son poquísimas". "Aún te cuestionan más", añade.

Además, los obstáculos en la conciliación no les son ajenos, aunque reconocen ser "privilegiadas" al tratarse de empleos de la Administración. Aún así, la dificultad existe incluso para conciliar "con una misma" y Neves, que explicaría el proyecto del Ciar mil veces más, concluye: "A mí me apasiona esto y no me importa, pero a veces te planteas que hay que parar".