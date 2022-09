A senda do parque Profesor Río Barja, o camiño que persegue o Miño

Localización

A senda do parque Profesor Río Barja esténdese por toda a área recreativa que leva o mesmo nome, mais este recuncho queda xunto á Rúa Grupo Escolar, en fronte á residencia de maiores Santa María de Meira e do outro lado do río do instituto meirego, o IES Pedregal de Irimia.

Área de recepción

Xunto a este paseo foi construída recentemente unha área gratuíta de aparcadoiro para autocaravanas, Un espazo de descanso dotado de mesas e bancos de pedra, zonas verdes e subministro de auga.

Pista de pádel

Ao carón desta senda e pegada a área de autocaravanas atópase unha pista de pádel de acceso libre na que calquera que se achegue á zona pode aproveitar para practicar este deporte.

Illote que forma o Miño a carón do camiño. NOEMI FERNÁNDEZ

Meira é nai. Nai do pai da nosa terra. Nai do Miño. Nai do río que atravesa a vila, unha vila vencellada ás augas do Miño na que ninguén dubida da xoia que a nai natureza puxo no seu camiño.

E en Meira faise camiño, pois é estraño o día que pasas pola vila e nunha rúa ou noutra non atopas a alguén camiñando. Excepto que vaias un día de feira, cando os meiregos se concentran no corazón do concello, paseando entre os postos ou en dirección ao pulpeiro.

E a un pobo ao que lle gusta camiñar hai que dotalo de sendas, as cales non faltan en Meira, a maioría delas pegadas ao río para non esquecer o lugar polo que discorres. É o caso da senda do parque Profesor Río Barja, que atravesa a área recreativa co mesmo nome e chega ata a depuradora da vila.

É unha senda habitual dos veciños para falar e pasear, que comeza na Rúa da Balsa e remata na depuradora

Un camiño engalanado pola vexetación e o ruxir da auga no que os veciños se dan cita para descansar, falar, e se cadra, pasear. "A gran maioría dos que camiñamos por alí somos veciños que coincidimos todos os días", conta Laura Irimia, unha moza meirega habitual desta ruta.

Laura Irimia. NOEMI FERNÁNDEZ

Un camiño ao que lle agrada acudir acompañada, sobre todo da súa fiel compañeira, a súa cadela Zara, que desfruta coma ninguén das augas do Miño. "Non é a única que se baña, no seu día eu tamén o fixen cando apareceu o famoso Legado do Tibu", lembra cun sorriso Laura, que albisca cada mañá o paseo dende a fiestra da súa habitación.

O río vai pegado ao camiño e bordea un recollido illote

En Meira todo está próximo. O ruído da urbe non compite co piar dos paxaros ou o saltar das troitas, os sons conviven e a vexetación persiste lembrando aos veciños a fermosa terra na que habitan.

"É un lugar perfecto para desconectar e darlle paz a todos os sentidos. É fermosura para a vista e calma para os oídos", describe Laura a senda do parque meirego na que garda infinidade de recordos da súa infancia e da adolescencia.

Pois esta ruta non entende de xeracións, nela crúzanse maiores, adolescentes e nenos. Aqueles que comezan a andar camiñan con outros aos que a idade lles impide facelo polo seu propio pé. Unha senda enraizada nos meiregos á que se acode en busca de paz, pero tamén de compañeiro co que falar. Un camiño bañado polo Miño no que merece a pena andar.