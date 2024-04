'Semente do pasado, colleita do futuro': vidas e tempos compartidos para atesourar

Cando Martina naceu, estaban alí as dúas avoas para coidala. A pequena choraba seguido, e unha e outra tentaban calmala, pero non había maneira. "Collíaa unha avoa, e a outra, e a nena choraba, e eu dicíalles a ver, traede aquí a nena; collíaa eu, e a pequena calaba", conta cun sorriso pícaro Julio Díaz Miraz, o orgulloso bisavó desa pequena que agora xa ten sete anos, e de Luca, de catro.

Unha fotografía dos tres cun berce "que lle fixera á bisneta cunhas caixas de froita" ilustra a portada desta semana. Non se trata unha imaxe illada, senón que forma parte da exposición Semente do pasado, colleita do futuro, impulsada polo Concello de Guitiriz para amosar o vínculo entre bisnetos e bisavós e que pode verse na Casa Habanera.

Julio, con Martina e Luca. CONCELLO DE GUITIRIZ

Julio do Avenida, como o coñecen en Guitiriz, foi carpinteiro. O día 18, cumpriranse os 91 anos do nacemento en Paradela, "alí onde está o cárcere", dun bisavó que cando era mozo aprendeu o oficio de carpinteiro. "Andabas traballando polas casas, era o que había, de casa en casa", lembra. Montaría o seu propio taller "no apeadoiro de Aranga", mais un día un traballador que tiña díxolle que se traspasaba un bar en Guitiriz, o mítico Avenida. Diso hai xa seis décadas, e alí se asentaron el e a muller.

Mais en todo ese tempo, Julio non perdeu a maña coa madeira. Foron testemuñas os seus dous fillos, as dúas netas e agora sábeno ben os bisnetos: "No piso teñen unha cociña... ben feita ademais... si, oh!", asegura un home que comparte tempo practicamente a diario con Martina e con Luca, fillos da súa neta Carla. "Cando veñen do colexio xogo con eles e pasamos o rato", apunta, e non necesita dicir máis.

Jesús e Otilia

A felicidade da súa mirada fala tanto coma as súas palabras. Os ollos chorosos tamén daban conta, o día que se inaguraba a mostra, da emoción que sentía nese momento o nonaxenario Jesús Bello, quen xunto á súa muller Otilia Varela, de 84, formou unha familia con dúas fillas, cinco netos e outros tantos bisnetos.

Ainara, de once anos, vive en Asturias; Enma, de nove, e Mara, de sete, en Lugo; polo que foron Hugo, de once anos, e Sara, de seis, os escollidos para compartir fotografía —practicamente o único requisito para participar na mostra era que tanto o bisavó coma o bisneto estivesen empadroados no concello—. Están sentados trala mesa da cociña na que comparten tempo, e na imaxe aprézase unha afección compartida, o parchís, do que ata fan campionatos nos que participan catro xeracións.

"Xogamos ao parchís e ao tres en raia", confirma Hugo que, ante a pregunta Gústache pasar tempo con eles?. responde tanto con palabras —"A min, si"—, coma sen elas: abonda con verlle a cara. E o que máis lle gusta de todo, son os relatos do bisavó: "Conta moitas historias do que facían antes e párteste de risa". Jesús anímase e próbao cun par de contos, un sobre unha burra non moi rápida e un pemento picante, outro sobre as falcatruadas que facían cun carneiro que tiña un veciño da aldea na que naceu, O Vilar.

Alí se coñeceron Otilia e el, alí casaron —botan contas e din que hai 68 anos diso— e dende alí fóronse abrindo camiño. "Traballei coma un cabalo", di Jesús, que foi albanel e estivo moitos anos nunha granxa de pitos que logo se reconverteu con galiñas poñedoras.

Otilia, Sara, Jesús e Hugo, na inauguración. C.ARIAS

Otilia traballou no campo ou de cociñeira no As Pontes: "Atendiamos máis de cen comidas no verán e cando había xuras de bandeira no campamento, unhas 200, alí caían os cartos coma goxos, pero teño traballado 15 horas". Ata que nos 80 decidiu partir de "cero" e abrir unha tenda de roupa: "Ía cansada da cociña, púxenme a coser e non daba feito, ata cosín para París".

Os dous asentáronse en Guitiriz hai moitos anos, na coñecida como Casa do Festeiro, alcume que vén da familia dela. Teñen ata lema propio: "Na casa do Festeiro, música sempre". O pai de Otilia era gaiteiro e a tradición segue. Hugo toca a trompeta, Otilia dálle a pandeireta e ensínalle ás bisnetas a facelo.

Obdulia

Música non ten, pero festeira é, sen dúbida, a foto que Obdulia López, de 88 anos e natural de Vilarchán (Os Vilares), comparte cos seus bisnetos, Río, de catro anos, e Noé, de dous e medio.

Obdulia, con Noé e Río. CONCELLO DE GUITIRIZ

"Dixéronlles que tiñan que facer unha foto comigo e todo o fixeron eles, veu un e púxome a perruca e o outro botoume o brazo", rememora Obdulia sobre a simpática imaxe que, para ela, reflicte o espírito dos pequenos: "Ríome moito con eles, son marabillosos e simpáticos; nunca tal vin na miña vida". E lembra un dos seus moitos razoamentos. Como ela xa é maior, vai ter que ir vivir á residencia que están a facer na Casa da Botica, pero non ten que preocuparse, porque como moi ben lle dixo o bisneto, el irá buscala alí "todos os días".

Obdulia, na inauguración da exposición. C.ARIAS

"Estou rodeada de xoias", conclúe Obdulia, que hai 64 anos casaba e asentábase nas Reixas, onde tivo tres fillos, que a súa vez lle deron cinco netos —os dous bisnetos son da maior, Alba—. Alí levou durante anos unha taberna con ultramarinos, Casa Guinea, que hoxe segue na familia: "Herdámola e houbo que facer de todo, pero a min gústame traballar".

Toñito

O mesmo di outro dos protagonistas da mostra que pode verse na Casa Habanera ao longo do mes de abril, Antonio Fernández, Toñito para todos, do Porcelo de Pígara: "Traballei de todo, de albanel, de carpinteiro, de moitas cousas... ata de fontaneiro", conta, para logo aclarar que, aos seus 93 anos, agora o que lle gusta é "sentarme nunha cadeira, que me dean un vasiño de viño e ver a televisión, películas de vaqueiros... ou do que seña".

Toñito, con Nico. CONCELLO DE GUITIRIZ

E tamén ten tempo para os seus bisnetos. Con eles fai "o que queiran eles", mais trata de ensiñarlles labores da aldea, como enciñar, ir á leña, coas vacas ou a manexar a galleta, que foi a ferramenta escollida para inmortalizarse para a mostra xunto ao maior dos seus tres bisnetos, Nico, de doce anos. Súa irmá Candela, de seis, e seu primo Samuel, de nove, completan a cuarta xeración da familia de Toñito, que ten unha filla e dous netos.

Celia

Javier Forja e Sandra Barral tiveron hai catro meses —cumpriunos o día 2— o seu primeiro fillo, Roi, que tamén é o primeiro bisneto de Celia Rivas, veciña de Santa Cruz de 88 anos. Por iso, procuran que se atopen con regularidade. "Xoga con el, cántalle algo, faille cóxegas ou gástalle bromas, como dicirlle que xa logo lle chega o momento de botarse a andar e ir traballar", conta Javier, que precisa que Roi ten outra bisavoa en San Salvador, Clara, con 99 anos.

Celia, con Roi e Flecha. CONCELLO DE GUITIRIZ

Celia, que ten unha filla e tres netos, traballou sempre no campo e encántanlle os animais, polo que na foto non podían faltar as súas dúas paixóns: coidar do bisneto —metido no berce máis enxebre, un goxo—, e arroupada por unha das cadelas da casa, Flecha.

E así están, compartindo espazo con outros bisavós e bisnetos, nunha mostra que Javi e Sandra ven "bonita e diferente". "Está ben facer ver unha figura que case non nos damos conta nin que existe, nós pensamos que habería menos, non somos conscientes", din.

Presentación da exposición. C.ARIAS

E razón non lles falta, pois, se ben a acollida da proposta —pedíronlles ás familias que mandasen fotos— foi moi boa e no Concello están contentos coa participación, como di a concelleira de Benestar Social, Sofía Sánchez, tamén saben que falta xente —cita un caso no que aínda viven sete bisavós, cinco deles en Guitiriz—, polo que non descartan facer algo máis adiante na mesma liña.

Materialícese ou non, polo momento pódese seguir visitando na Casa Habanera unha mostra xurdida coma unha homenaxe a eses bisavós e bisavoas que son "tesouros, porque poucos chegan a coñecelos". E para que teñan un recordo desta Semente do pasado, colleita do futuro, as 25 familias que achegaron imaxes cunha trintena de bisavós recibirán como agasallo as fotografías para a lembranza e os bisnetos, un detalle.