Semana Santa, entre tamborradas e procesións

As celebracións do Domingo de Ramos iniciaban oficialmente os actos da Semana Santa na zona, unhas convocatorias que teñen especial trascendencia en Meira, grazas ao labor da confraría Nosa Señora do Pedregal.

Tras a procesión da burriña, na que tocou a Banda Naval de Viveiro, e a celebración comunitaria da penitencia, os actos continúan mañá, ás 22.00 horas, coa tamborrada polas rúas na que se implicarán ducias de persoas de todas as idades.

O Xoves Santo farase a última cea, ás 18.00 horas, e o sábado rezarase o rosario meditado ás 11.00 e celebrarase a vixilia pascual ás 21.30 horas, mais o día grande será o Venres Santo. Ao mediodía terá lugar o vía crucis na rúa, dende a igrexa de Santa María ata a capela de San Roque, con paradas en todas as estacións, creadas para a ocasión pola confraría.

Ás 20.30 comezará a celebración da paixón, tras a que será a procesión do Santo Encontro, que discorrerá pola Praza Maior, a rúa Lourido ou a Avenida de Lugo. Ramón Rozadillas interpretará o Panis angelicus antes de saír e ao remate, na Praza do Concello, será a narración do acto, a ofrenda floral coa música dos gaiteiros de Meira e Marta Pacín cantará o Salve raíña.

A Upa das Pontes tamén promove distintas celebracións nas parroquias das Pontes, Xermade ou As Somozas. Entre os actos previstos inclúese unha misa o mércores na capela do Carme, ás 19.00 horas, ou a celebración da paixón o venres, ás 18.00 horas, seguida do actos de desencravo e da procesión do Santo Enterro. A vixilia pascual pontesa será o sábado ás 22.00 horas e os distintos actos do domingo tamén inclúen un oficio na residencia da Magdalena ás 17.00 horas.