Semana Santa en Meira: burriña, tambores e moita devoción

A Semana Santa non gozaba de especial tradición na Chaira. Había e hai misas, si, celébranse os oficios clásicos en moitas igrexas, algunha pequena procesión e tamén algunha que outra festa da Pascua, pero sen maior transcendencia, lonxe dos multitudinarios eventos que se poden ver en municipios non moi distantes. Unha circunstancia que en Meira quixeron reverter, honrando de paso a historia relixiosa do concello. E, máis dunha década despois dos inicios, pódese dicir que van no bo camiño, pois nin a pandemia fixo desaparecer a devoción por conmemorar, en comunidade, a Paixón de Cristo.

"Queriamos reactivar a participación na Semana Santa e darlle a solemnidade que merece, por ser a semana máis importante para os cristiáns·, explica o párroco de Meira, Miguel Asorey, un dos principais impulsores dunha idea que deu pé ao nacemento da confraría Nosa Señora do Pedregal.

Bendición de ramos na Praza Maior de Meira. M.ROCA

A entidade creábase en febreiro de 2009 e naquela primeira edición da Semana Santa a procesión facíase cunha soa imaxe, a Virxe das Dores, e coa participación activa de apenas unhas 40 persoas, cifras ámbalas dúas que hoxe se multiplicaron.

Ao redor de 180 persoas colaboran nas distintas actividades que se promoven, sendo a máis concorrida a Procesión do Santo Encontro, que se celebra no serán do Venres Santo, e na que neste día 15 sairán tres imaxes, a orixinal da virxe e os dous cristos incorporados posteriormente.

A saída farase ao redor das 21.00 horas dende a igrexa e discorrerá, acompañada pola Banda Municipal de Música de Meira e polo Grupo de Gaitas da escola municipal, dende a Praza do Concello cara a Praza Maior, a Rúa Lourido, a Avenida de Lugo e de volta pola outra marxe da Praza Maior para rematar diante da igrexa de Santa María.

Aí, na Praza do Concello os nenos farán unha ofrenda floral, interpretarase o himno de Galicia, a cantante Marta Pacín cantará unha saeta — escolleu a Saeta al Cristo de los gitanos durante varios anos e Padre Nuestro de Diana Navarro, nas dúas últimas edicións— e a celebración pecharase cunha oración de clausura.

Solta de globos para pedir a paz, en Meira. M.ROCA

"Gústame a Semana Santa, as procesións, e este é un estilo que nunca cantara ata que me chamaron de Meira, tíñalle un pouco de respecto, pero ao final aceptei e levo xa máis dunha década", di Marta, que cualifica a experiencia vivida ata o de agora, e que repetirá o venres, como "marabillosa".

A intérprete está desexosa de volver cumprir con esta tradición, logo de non poder facelo nos dous anos de pandemia, nos que se suspenderon practicamente todos os actos, o que por un momento mesmo fixo que se temese pola continuidade da Semana Santa meirega. Un medo infundado, tal e como confirma Asorey: "Estamos moi agradecidos, porque a xente respondeu moi ben; despois do parón non sabiamos como iamos volver, pero ata entrou xente nova que non participaba outros anos". E para proba, os concorridos ensaios das últimas semanas para ter todo a punto.

E a resposta non só foi boa no tocante á participación para organizar os actos, senón tamén na afluencia á primeira convocatoria das varias que compoñen o programa da Semanta Santa de Meira: o Domingo de Ramos.

Na tardiña dominical, recuperouse a procesión da burriña polo pobo e a clásica beizón de ramos na Praza Maior, ás que se lles uniu unha emotiva solta de globos por parte dos máis pequenos, que portaban símbolos da paz para pedir por ela no mundo, xusto antes da misa oficiada por Asorey e Nicolás Susena, cura de Castroverde.

Domingo de Ramos, en Meira. M.ROCA

O luns tivo lugar na igrexa a celebración comunitaria da penitencia e este mércores 13 chega outro dos momentos máis agardados pola veciñanza, a sonora tamborrada que serve de preludio aos días grandes da Semana Santa.

Ao redor de 40 persoas, con idades comprendidas entre os tres e os 70 anos, desfilarán a partir das 22.00 horas polo pobo facendo soar bombos e tambores grazas ao labor da Peña Formento, fundada hai varios anos para darlle forma a este evento que tan boa acollida tivo dende o momento en que se propuxo.

As celebracións meiregas continuarán o Xoves Santo coa conmemoración da última cea, ás 18.00 horas, e a Hora Santa, ás 21.00 horas, mentres que o Venres Santo os actos xa comezarán ao mediodía. Ás 12.00, quen o desexe poderá seguir as estacións do vía crucis no interior da igrexa parroquial de Santa María. Ás 20.30 horas celebrarase a Paixón e despois será a procesión do Santo Encontro.

Procesión do Domingo de Ramos en Meira. M.ROCA

Os actos relixiosos terán continuidade o sábado, cun rosario meditado ás 11.00 horas e a celebración da Vixilia Pascual, a partir das 21.30 horas. O domingo, a misa será ás 13.00 horas.

A confraría meirega, bautizada como Nosa Señora do Pedregal para honrar a patroa e o lugar máis emblemático do municipio e que ten o granate e o morado como cores representantivas, volve nesta Semana Santa a retomar a actividade que é a súa razón de ser, ao tempo que confía en manter todas aquelas propostas que foi sumando na súa curta pero intensa traxectoria.E é que a través dela e co apoio do pobo, xurdiron o belén vivinte —estaba organizado para o pasado Nadal, pero tivo que suspenderse polo incremento de casos de covid—, as alfombras do Corpus Christi, a batukada das festas patronais ou a recuperación dos cabezudos, outro clásico das festas meiregas, así coma iniciativas solidarias, a través das que se lle axudou, por exemplo, aos damnificados da Palma pola erupción do volcán ou á familia hondureña dunha veciña de Meira, para que poidesen construír unha nova vivenda, logo de perder a súa nas inundacións de 2020.

Exposición: ‘Meira no tempo’, ata o día 22 na igrexa de Santa María

A confraría Nosa Señora do Pedregal promove a exposición Meira no tempo, que se pode ver dende o pasado día 2 na igrexa parroquial de Santa María de Meira, onde permanecerá ata o vindeiro venres 22. A mostra pode verse de luns a venres, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.30 horas, e as fins de semana, no mesmo horario de mañá e de 16.30 a 20.00 horas pola tarde.