Segundo Pérez: "O texto da visita pastoral é apaixoante porque permite entender a nosa microhistoria"

Segundo Pérez, malia ao seu amplo quefacer como deán da Catedral de Santiago, segue a reservar tempo para unha das súas grandes paixóns, a investigación. Froito dese traballo de inmersión na riqueza dos arquivos eclesiásticos xorde Unha visita á Terra de Parga en 1613, obra na que recupera un tema que abordou na súa tese de doutoramento e en artigos publicados en Estudios Mindonienses. O libro, editado por Xerion, conta con dúas partes diferenciadas, unha primeira na que se analiza a visita, as parroquias do arciprestado de Parga e a acción pastoral desenvolvida nelas, e unha segunda na que se transcribe o manuscrito redactado polo secretario da visita.

De onde xorde a idea de facer este libro?

Xunto coa investigación teolóxica sempre tiven moito interese pola historia local. Por iso escribín un libro sobre a parroquia do Buriz, outro sobre a historia da escola habaneira dos Vilares e diversos artigos sobre a zona de Parga. Nunha pescuda no Arquivo Diocesano de Mondoñedo, fai xa moitos anos, fixen unha cata sobre as visitas pastorais da diócese e atopei o texto desta visita, que me pareceu que merecía a pena dalo a coñecer.

Como foi ese proceso de documentación? Levoulle moito tempo preparar a publicación?

O manuscrito está no Arquivo da Catedral de Mondoñedo e sobre este tema hai pouco publicado en Galicia. Si que me levou moito tempo, xa que despois da transcrición estivo parado ata que agora lle tocou a quenda.

Que foi o que máis o sorprendeu durante a investigación?

Sorprendeume a descrición que fai do chamado arcedianato de Montenegro onde se describe minuciosamente a situación de cada parroquia. Confirmoume na miña teoría do pouco poboada que estaba esta zona ata o século XX.

Quen era o bispo Mesía de Tovar?

Era un bispo que foi mandado a Mondoñedo para aplicar o Concilio de Trento. Parece que non foi moi querido e só foi promocionado á diocese de Astorga, onde fixo un gran traballo pastoral.

Transcribe o texto da visita pastoral, que permite descubrir da época?

É un texto apaixoante, xa que encende unha luz para entender a nosa microhistoria, sen a que non pode entenderse o futuro. Un futuro sen raíces é un círculo pechado sobre si mesmo.

Que cre que queda hoxe daquela Parga?

Ata fai pouco quedaba case todo, pero imos camiño de que non quede case nada. Por iso é preciso meter no amor á terra os nosos nenos e mozos ata o máis fondo do seu corazón.

Teño pensado outro libro sobre escritos xacobeos e moitos artigos que non sei se Deus me derá tempo a rematalos»

Carlos García Cortés escríbelle o prólogo, por que el?

Carlos García Cortés é un dos autores que máis ten publicado de historia local en todo Galicia, compartimos ensino durante moitos anos e conservamos unha boa amizade. É un prólogo que merece a pena lelo.

Tamén vén de publicar A Diócese de Mondoñedo vista polos seus bispos, que razóns motivaron esta obra?

Este libro é unha parte do traballo que realicei no Arquivo Secreto Vaticano durante máis de 20 anos e que quere ser a miña contribución a poñer en valor a memoria histórica e pastoral da Diócese de San Rosendo.

Ten xa outro proxecto en mente?

Teño pensado outro libro sobre escritos xacobeos e moitos artigos que non sei se Deus me dará tempo a rematalos.