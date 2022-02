La segunda jornada del juicio por la muerte de la pequeña Desirée Leal —fallecida en 2019 en Muimenta— ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Lugo con la declaración del novio de la madre de la niña, la única acusada. El hombre, que ha explicado que siguen siendo pareja, ha asegurado que Ana Sandamil no tenía diagnosticado ningún trastorno psiquiátrico, pero que llevaba un tiempo muy rara.

"No me cogía el teléfono y apenas me hablaba. Estaba siempre muy nerviosa. Para mí no era ella", ha dicho. Ya tras el crimen, ha apuntado que cuando fue a verla al Hula estaba ida y que le explicó que se había encontrado a la niña muerta.

"Con el paso del tiempo, cuando iba a visitarla empezó a decirme que no recordaba nada y me preguntaba "¿habré sido yo?", ha añadido el hombre.

Su declaración sigue a las de este lunes, una maratoniana jornada en la que intervinieron la propia acusada, el padre de la niña y otros cinco testigos.

En el arranque de la vista cada una de las partes explicó su papel a los miembros del tribunal, cuyo veredicto debe determinar la autoría y la imputabilidad. En ese marco, la Fiscalía recordó que a la acusada se le diagnosticó un trastorno de personalidad de tipo mixto y de un trastorno psicótico. "Las pruebas demostrarán que la acusada actuó plenamente consciente de sus actos. Y si no es así, esta fiscal retirará la acusación, ya que, en contra de lo que puedan pensar, la Fiscalía no tiene la obligación de acusar. Nuestro deber es intentar que se condene a los culpables, pero también que se absuelva a los inocentes", dijo.

El letrado de la defensa, por su parte, considera que las pruebas demostrarán que Ana Sandamil "no tuvo conocimiento ni intención de matar a su hija, sino que lo hijo bajo un brote o episodio psicótico severo", por lo que considera que es inimputable.