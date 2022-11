"Non podo parar nin pararei; seguirei pintando e expoñendo mentres poida"

Como é a mostra no Madia Leva?

Pois é unha exposición que conta con dúas partes diferenciadas, unha de pintura realista, onde os cadros conteñen cousas rurais, da natureza galega e máis en concreto da da Terra Chá, reflectindo un pouco a paisaxe que nos arrodea e na que vivimos, e outra máis fantasiosa. A fantasiosa, que son menos cadros, é dos Redondiños, uns personaxes que creei hai moitos anos, que fan cousas tradicionais.

Como naceron os Redondiños e cales son as súas características?

Pois os Redondiños naceron no ano 1986 para unhas viñetas humorísticas que fixen e mandei a varios xornais, aínda que non saíron en ningún. Basicamente eran personaxes que tiñan un corpo enorme redondo, unha cabeza redonda cun nariz redondiño, e uns pés pequeniños e tamén redondos.

A exposición conta con dúas partes diferenciadas, unha de pintura realista, con cousas rurais, e outra máis fantasiosa, cos Redondiños

Son os mesmos que daquela ou houbo cambios?

Cando me xubilei e os rescatei para a pintura tívenlles que cambiar cousas, rexuvenecelos. A esencia segue sendo a mesma, o nariz redondiño e un corpo esaxeradamente grande. Ademais teñen o engadido de estar facendo traballos populares, como o de zoqueiro ou o de pulpeira, que están nesta exposición e son representativos de Galicia.

Que técnica usa vostede nas súas creacións?

O óleo, aínda que probei outras como a acuarela e o pastel, xa que sempre hai que experimentar con varios estilos. Agora estoume encasillando no óleo, é o que máis me gusta e estouno integrando no meu sinal de identidade como pintor, como facéndoo do meu propio estilo.

Non concibo pintar e gardar os cadros para min, eu quero que os vexan outras persoas e que saian á luz

Como comezou a facer exposicións das súas obras?

Empecei tan cedo como puiden despois de pintar os meus primeiros cadros. Ao final eu non concibo pintar e gardar os cadros para min, eu quero que os vexan outras persoas e que saian á luz. Haberá a quen lle gusten, que sempre é mellor, e a quen non, pero eu vou estar contento de que veñan ás miñas exposicións, de ver a xente que mira os meus cadros, e sobre todo de cando me din que lles gustan.

Como comezou no mundo da pintura?

Coa xubilación. Eu era delinenante, e tiña un xefe bastante culto que ao viaxar, cando non traballabamos, ía ver exposicións e pezas culturais, e levábame con el. Aí foi cando me sentín atraído por iso, e comecei a facer eu o mesmo nas miñas viaxes. Así, ao xubilarme e empezar a ter tempo, comecei a pintar cadros, e ata agora, que non podo parar nin pararei. Seguirei pintando e expoñendo mentres poida.

Inspírome en cousas do meu contorno ou da miña vida, que ao final é sobre o que sei

Só fixo exposicións no seu concello natal, ou levou as súas obras a outros sitios?

Fun tamén a outros sitios, e é algo que me gusta moito, xa que así se dá a posibilidade de que as miñas creacións sexan vistas por máis xente. Fun a sitios como Lugo, onde resido actualmente, ou Rábade, así que recorde agora mesmo.

Cal é a súa fonte de inspiración á hora de poñerse a pensar nun novo cadro?

Sempre en cousas do meu contorno ou da miña vida, que ao final é sobre o que sei. Gústame moito inspirarme nas paisaxes do rural galego e de sucesos como poden ser o San Froilán, que foi o tema do primeiro cadro que pintei, que era sobre comer o polbo.