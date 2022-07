Central eléctrica de Andión: segredos que garda o Azúmara

Localización

A central eléctrica está acochada entre a vexetación que rodea o río Azúmara ao seu paso polo barrio de Andión, na parroquia de Silva. Ao lugar pode chegarse por diversas estradas municipais, pero acceder a ela só é posible atravesando unha parcela propiedade da familia de Elías Díaz, o seu impulsor.

Funcionamento

Un rodicio era movido pola forza da auga e esa rotación transmitíase a unha dinamo de grandes dimensións que convertía a enerxía mecánica obtida da auga en enerxía eléctrica, que finalmente chegaba ás casas dos barrios da redonda.

Outras instalacións

Aproveitando a auga do rego que facía funcionar a central eléctrica construíuse un muíño na mesma nave para que os veciños puidesen moer o trigo.

Mateo Neira. EP

Concibir unha vida sen electricidade resulta complicado para a meirande parte da poboación. Mesmo para aquelas xeracións que desenvolveron a súa vida baixo a luz dun candil, porque as comodidades que nos rodean esconden as dificultades que viviron os nosos antepasados.

Para paliar os obstáculos dunha vida sen electricidade, Elías Díaz abriu a escasos metros da súa casa unha central eléctrica que ofreceu servizo aos barrios de Andión, O Outeiro e A Granda durante varias décadas. A potencia da central deixou de ser suficiente arredor dos anos 60, especialmente para a canteira de lousa verde de Andión, que precisaba máis voltaxe para facer funcionar a súa maquinaria. Co paso dos anos, a instalación deixou de ser funcional e quedou abandonada.

Dinamo de grandes dimensións no interior da central. NOEMI FERNÁNDEZ

Elías Díaz era o bisavó de Mateo Neira, un mozo que vive na mesma casa dende a que se controlaba a central nos seus días. Un cable permitía abrir e pechar as comportas que daban paso á auga do rego cara o rodicio.

É parte da historia da familia, medrei escoitando

contos que aconteceron nese lugar

O rego, o Rairo, que procedía dunha zona máis caudalosa do propio Azúmara, "era necesario porque a auga escaseaba nas épocas estivais", explica Mateo, que coñece esa historia grazas ás anécdotas familiares.

Unha historia acochada, igual que a central, na memoria dos veciños de Silva que aínda sendo da contorna é complicado coñecer, pois o rastro da nave foise esquecendo co paso do tempo e o crecer da vexetación ao seu arredor.

O río Azúmara ao seu paso polos pés da central. NOEMI FERNÁNDEZ

Mateo é un dos veciños máis novos de Andión que sabe deste recordo, porque "é parte da historia da familia e medrei escoitando contos que aconteceron nese lugar", apunta.

Este rapaz fixo por coñecer un recordo familiar, pois na súa infancia eran habituais os paseos en bicicleta ao que quedaba da central. "Sempre me picou a curiosidade e a contorna chama a explorar", puntualiza Mateo.

Un espazo cheo de vexetación, bañado polas augas do Azúmara, que garda nas súas entrañas os primeiros indicios da modernización do rural. Lembranzas que as xeracións que as viviron contan cun ton morriñento e entusiasta que dá gusto escoitar. Historias que a curiosidade, como a de Mateo, fai perdurar.